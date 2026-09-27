La pelea oculta de Javier Milei con un famoso: "Lo bloqueó de las redes"

Ángel de Brito suele mantenerse al margen de la grieta, aunque cuando decide opinar sobre la actualidad del país lo hace sin concesiones. Su postura neutral le suele valer críticas desde diferentes sectores de la audiencia, situándolo según el día en veredas opuestas.

La controversia escaló cuando el propio conductor reveló públicamente que el presidente de la Nación tomó la decisión de restringirlo en X. Frente a este movimiento en la plataforma digital, el presentador reaccionó con ironía y escribió "Bienvenida primavera".

Esta situación desencadenó un intenso intercambio de opiniones entre sus seguidores en las redes sociales. Mientras un grupo le recriminaba viejos posicionamientos, otros internautas lo señalaron de ser afín a las ideas de la oposición parlamentaria.

Para ponerle fin a las especulaciones sobre su ideología política, el periodista decidió compartir una prueba contundente y sumó otra captura de pantalla en la misma plataforma digital. Con acidez, manifestó "Soy muy completo. Para los que me acusan de cuca o libertario, según el día", demostrando que Cristina Kirchner también lo mantiene bloqueado en su perfil oficial.

En paralelo a estas idas y vueltas en el entorno digital, el comunicador utilizó su canal para brindar detalles de último momento sobre la delicada situación que atraviesa el exfutbolista Daniel Osvaldo. El exdeportista se encuentra internado en terapia intensiva con pronóstico reservado, tras sufrir complicaciones en su estado general.

Respecto al cuadro médico del expaciente de varios clubes, la figura de la televisión detalló "Fue operado, le hicieron una biopsia y actualmente se encuentra en terapia intensiva, sedado y con compromiso pulmonar por tabaquismo. No tiene obra social. Se encargó de su salud un hermano funcionario", dejando en evidencia el complejo escenario familiar y sanitario del exfutbolista.