La película "La virgen de la tosquera", dirigida por Laura Casabé, fue elegida por la Academia de las Artes y Ciencias Cinematográficas de la Argentina para representar al país en la categoría Mejor Película Iberoamericana de la 41.ª edición de los Premios Goya.

La selección se dio a conocer en la Residencia del Embajador de España en la Argentina, Joaquín María de Arístegui Laborde, con el anuncio a cargo de la actriz y directora Dolores Fonzi. En la votación definitiva, fiscalizada por la Escribanía D’Alessio y desarrollada en dos etapas, el filme superó a "El partido", "Nuestra Tierra" y "Parque Lezama".

El largometraje adapta los cuentos "La virgen de la tosquera" y "El carrito", pertenecientes al libro "Los peligros de fumar en la cama" de Mariana Enríquez. La historia sitúa su trama durante un verano sofocante en los meses posteriores al estallido social y económico de diciembre de 2001.

A través de una narrativa que cruza el terror, el deseo, la adolescencia y la memoria social, la crisis argentina opera como el telón de fondo de un relato de iniciación donde las tensiones y los celos adquieren una dimensión perturbadora.

El proyecto consolida la labor de su directora, Laura Casabé (n. 1982, Buenos Aires), egresada de la UBA, formada con Emir Kusturica y con una trayectoria que incluye más de cincuenta cortometrajes y los films "La valija de Benavídez" y "Los que vuelven".

Esta selección, corona un recorrido internacional que comenzó incluso antes de que la película llegara a las salas y también, confirma a Casabé como una de las voces más singulares del cine fantástico argentino contemporáneo.

La historia transcurre durante un verano sofocante, pocos meses después del estallido de violencia de diciembre de 2001. La crisis económica y social que atravesaba la Argentina funciona como telón de fondo de una historia atravesada por el deseo y la pérdida.

En una mezcla entre terror y relato de iniciación está buena parte de la identidad de La virgen de la tosquera, y el género fantástico permite que los deseos, los celos y las violencias que atraviesan a los personajes adopten una dimensión material y perturbadora. Pero también permite mirar, desde una perspectiva íntima, una sociedad marcada por la crisis.

La película lleva al cine el universo de Enríquez, la escritora argentina que convirtió los territorios populares, los cuerpos y los fantasmas en materia privilegiada de la literatura de terror argentina. El guion de la adaptación fue escrito por Benjamin Naishtat, el codirector de "Rojo" y "Puan". La combinación entre el imaginario de Enríquez, la mirada de Casabé y la escritura de Naishtat construye una película cuyo resultado apuesta por un lenguaje visual poderoso y una atmósfera inquietante, antes que por el terror entendido solamente como mecanismo de sobresalto.

El proyecto de "La virgen de la tosquera" tuvo una trayectoria destacada antes de su estreno. Fue seleccionado por el Festival de Sitges para participar de su mercado Sitges PitchBox, donde ganó como Mejor Proyecto. El Festival de San Sebastián, por su parte, lo eligió para participar del Foro de Coproducción Europa-América Latina.

En la Argentina obtuvo la declaración de interés del Incaa, y distintos apoyos destinados al desarrollo y la producción. Entre ellos figuran fondos del Ministerio de Cultura de la Ciudad de Buenos Aires, a través del programa Mecenazgo, y el programa BACA del Cluster Audiovisual de CABA. También recibió una Beca de Creación del Fondo Nacional de las Artes y el Cash Rebate, dentro del programa de incentivos a la industria audiovisual mendocina.

El desafío será llevar hasta España una película nacida de la literatura de Enríquez y atravesada por las heridas todavía reconocibles de la Argentina de 2001. Una historia de amigas, deseo y desamor que encuentra en el terror una manera de hablar del poder, la rabia y la transformación. Y una nueva oportunidad para que el cine argentino llegue al escenario iberoamericano con una película que convierte sus fantasmas íntimos y sociales en materia cinematográfica.

La gala de la 41.ª edición de los Premios Goya se llevará a cabo a comienzos de febrero de 2027 en España (habitualmente se celebra el primer o segundo fin de semana de ese mes). Antes de llegar a la ceremonia de premiación, el proceso del concurso continuará con las siguientes fechas clave anunciadas por la Academia de Cine: primera ronda de votaciones del 30 de noviembre al 10 de diciembre y la segunda ronda (para definir las nominaciones): serán del 13 al 22 de enero de 2027.