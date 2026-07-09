Uno de los objetos más emblemáticos de la historia del fútbol saldrá a subasta en los próximos días. Se trata de la pelota utilizada en el histórico partido entre Argentina e Inglaterra por los cuartos de final del Mundial de México 1986, escenario de la inolvidable "Mano de Dios" y del "Gol del Siglo" de Diego Armando Maradona.

La casa Heritage Auctions confirmó que el balón tendrá un precio base de USD 2,5 millones, aunque los especialistas creen que la cifra final podría ser muy superior debido a la enorme trascendencia histórica de la pieza.

Para los coleccionistas, se trata del auténtico "Santo Grial" del fútbol, ya que fue protagonista de uno de los encuentros más recordados de todos los tiempos.

Una reliquia del fútbol mundial

El partido disputado el 22 de junio de 1986 quedó inmortalizado por las dos obras de Maradona. Primero llegó el polémico gol con la mano, bautizado años más tarde por el propio Diego como la "Mano de Dios". Apenas cuatro minutos después, el capitán argentino recorrió más de media cancha, dejó atrás a cinco rivales y al arquero Peter Shilton para convertir el tanto que la FIFA reconoció en 2002 como el "Gol del Siglo".

Ese encuentro terminó con triunfo argentino por 2 a 1 y fue un paso decisivo hacia la conquista de la segunda Copa del Mundo.

Podría romper otro récord

El antecedente más importante en este tipo de subastas ocurrió en 2022, cuando la camiseta que Maradona utilizó en ese mismo partido fue vendida por USD 9,2 millones, estableciendo un récord para un objeto relacionado con el fútbol.

Ahora, los organizadores creen que la pelota podría alcanzar una cifra histórica debido a que no existe otro artículo comparable por su relevancia deportiva y simbólica.

El auge del coleccionismo deportivo

Desde Heritage Auctions explicaron que el mercado de recuerdos deportivos atraviesa uno de sus mejores momentos, impulsado por la cercanía del Mundial 2026 y el creciente interés internacional por piezas únicas. "Podría decirse que es el objeto futbolístico más importante que existe", aseguró Mike Provenzale, especialista de la casa de subastas.

El crecimiento del coleccionismo también alcanza camisetas, botines y tarjetas de figuras como Lionel Messi, Cristiano Ronaldo y Kylian Mbappé, cuyos valores aumentan de acuerdo con sus actuaciones en las grandes competencias.

Sin embargo, para los expertos, ninguna pieza reúne tanta historia como la pelota que acompañó a Diego Maradona en la tarde más recordada del fútbol argentino.