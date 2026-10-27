La Asociación del Fútbol Argentino (AFA) y Adidas presentaron la Argentum Gambeta Derbi, una edición especial de la pelota oficial del fútbol argentino que tendrá su estreno en el Superclásico entre Boca y River. El encuentro se disputará el domingo 1 de noviembre, desde las 15, en la Bombonera, por el Torneo Clausura.

Según informó la AFA, el nuevo balón será utilizado exclusivamente en encuentros seleccionados del campeonato local, por lo que no reemplazará a la pelota habitual en todos los partidos.

Los detalles de la pelota del Superclásico

El diseño de la Argentum Gambeta Derbi tiene gráficos inspirados en la histórica pelota Tango del Mundial de 1978 y suma elementos vinculados con la historia de la Selección argentina. Además, en uno de sus laterales aparece el número 10, en referencia a figuras como Diego Armando Maradona y Lionel Messi.

Otro de los detalles que incorpora el balón es el coro del Himno Nacional Argentino: “Sean eternos los laureles que supimos conseguir”. La propuesta combina esos elementos con un homenaje a la gambeta, considerada por la AFA una expresión de creatividad, talento e identidad del fútbol argentino.

Cuándo se utilizará

La pelota especial debutará en el cruce entre Boca y River del próximo domingo en la Bombonera. Luego, se utilizará en otros encuentros seleccionados del torneo local, entre ellos partidos de especial relevancia.