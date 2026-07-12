La Selección Argentina encontró la ventaja ante Suiza a través de una jugada de pelota parada preparada por Walter Samuel, integrante del cuerpo técnico de Lionel Scaloni. A los diez minutos del primer tiempo, Alexis Mac Allister apareció en el área y convirtió de cabeza el 1-0 para la Albiceleste.

La acción comenzó con un córner ejecutado por Lionel Messi desde el sector derecho. El centro fue preciso al primer palo, donde el mediocampista del Liverpool anticipó a Breel Embolo y conectó un cabezazo que superó al arquero suizo Gregor Kobel, quien no pudo evitar la caída de su arco.

Walter Samuel, del cuerpo técnico de Lionel Scaloni.

La jugada había sido trabajada previamente por Samuel, encargado de las acciones de pelota detenida dentro del cuerpo técnico argentino. Tras el gol, el exdefensor de Boca fue felicitado por Lionel Scaloni, Pablo Aimar, Roberto Ayala y el resto de los integrantes del equipo de trabajo.

El tanto llegó en un momento donde Argentina buscaba imponerse en el partido y encontraba en las jugadas a balón parado una de las principales vías para generar peligro. El primer córner había llevado complicaciones a la defensa suiza y el segundo terminó en la apertura del marcador.

Para Mac Allister significó un nuevo aporte ofensivo en una instancia decisiva del Mundial. El mediocampista volvió a aparecer como una alternativa importante dentro del área rival y aprovechó una de las herramientas que el cuerpo técnico argentino trabaja en cada partido.

El gol ante Suiza fue el tercero de Argentina en el Mundial 2026 tras una acción de córner. El primero había sido convertido por Lisandro Martínez frente a Cabo Verde, luego de una peinada en el primer palo, mientras que Cristian Romero también había participado de una jugada aérea que terminó en gol en ese mismo encuentro.

Además, la asistencia de Messi en el tanto de Mac Allister le permitió alcanzar un nuevo registro histórico: quedó como el máximo asistidor en la historia de los Mundiales.

Con la ventaja inicial, Argentina pasó a manejar el resultado frente a Suiza en busca de avanzar a las semifinales del Mundial 2026.