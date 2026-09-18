La Peña del Nano llega a Sala del Sol con una noche de folklore y baile

La Peña del Nano prepara una noche dedicada a la música y la tradición folklórica en San Juan. El encuentro será el próximo sábado 26 de septiembre, desde las 22, en la Sala Principal de Sala del Sol, ubicada en avenida Guillermo Rawson Sur 1302, Capital.

La propuesta invita a compartir una noche de peña con música, baile y un repertorio pensado para disfrutar entre amigos y familiares. Además, la jornada tendrá un motivo especial: el festejo del cumpleaños del Nano, que será parte de la celebración.

El evento busca recrear el espíritu de las peñas tradicionales, con una propuesta centrada en la música folklórica y el encuentro entre el público y los artistas.

Entradas

Las entradas para La Peña del Nano se encuentran disponibles a través de EntradaWeb. La organización informó una primera preventa a $5.000.

La cita será el sábado 26 de septiembre a partir de las 22 en Sala del Sol, donde se desarrollará la celebración que combinará música, folklore y baile.