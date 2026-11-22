La Fiesta Nacional del Sol 2026 tendrá este domingo 22 de noviembre su última jornada con artistas nacionales en el Estadio San Juan del Bicentenario, en Pocito, con una propuesta musical que tendrá como protagonistas a La Pepa Brizuela, Ángela Leiva y DesaKTa2. La programación estará dedicada al cuarteto y la música popular, en una noche que marcará el cierre de la celebración más importante de San Juan.

La apertura de las puertas del estadio está prevista para las 21:30 y el público podrá elegir entre diferentes sectores para disfrutar de los espectáculos. Los precios generales de las entradas van desde los $5.000 hasta los $45.000, de acuerdo con la ubicación dentro del predio.

Los artistas que estarán en la última noche

La Pepa Brizuela, reconocido por su trayectoria en el cuarteto, será uno de los protagonistas de la jornada, que también contará con la presentación de Ángela Leiva. A ellos se sumará DesaKTa2, grupo que aportará su propuesta musical a la despedida de la edición 2026.

La combinación de los tres espectáculos le dará un perfil popular a la última noche de la Fiesta del Sol. De esta manera, la organización prepara una programación orientada a convocar a los amantes del cuarteto y otros géneros de la música nacional.

Cuánto cuestan las entradas para el domingo

Para quienes quieran asistir a los espectáculos, los valores varían según el sector elegido dentro del Estadio del Bicentenario. La opción más económica corresponde al espacio de Feria y Velódromo, mientras que la Platea Baja tiene el precio más elevado.

Los precios generales informados para esta jornada son los siguientes: Feria / Velódromo a $5.000, Tribunas Populares Norte y Sur a $20.000, Campo (de pie) a $30.000, Platea Alta a $35.000 y Platea Baja a $45.000.

Dónde será el cierre de la Fiesta Nacional del Sol

Los espectáculos se desarrollarán en el Estadio San Juan del Bicentenario, ubicado en el Predio del Bicentenario, en el departamento Pocito. Las puertas abrirán a las 21:30 de este domingo 22 de noviembre, en el marco de la última jornada de la celebración.

Con La Pepa Brizuela, Ángela Leiva y DesaKTa2 en la programación, la Fiesta Nacional del Sol despedirá su edición 2026 con una noche de música popular y cuarteto.