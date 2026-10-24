La Pepa Brizuela, Ángela Leiva y Desakta2 cerrarán la FNS 2026

La Fiesta Nacional del Sol 2026 tendrá un cierre marcado por el cuarteto y la música popular con las presentaciones de La Pepa Brizuela, Ángela Leiva y Desakta2. Los artistas serán los protagonistas de la tercera noche, prevista para el domingo 22 de noviembre en el Estadio del Bicentenario, donde se despedirá una edición que reunirá diferentes géneros musicales.

La jornada combinará el repertorio de La Pepa Brizuela, reconocido por su trayectoria en el cuarteto, con la propuesta de Ángela Leiva, una de las voces destacadas de la música tropical argentina. A ellos se sumará Desakta2, formación cordobesa vinculada al cuarteto que ganó popularidad en los últimos años.

La programación apunta a una noche de ritmo y baile para cerrar las tres jornadas de espectáculos nacionales de la fiesta sanjuanina. La apertura, el viernes 20 de noviembre, estará a cargo de Turf y Tan Biónica, mientras que el sábado 21 se presentarán Diego Torres y Andrés Calamaro.

La edición 2026 se desarrollará del 20 al 22 de noviembre bajo la temática «Parque Triásico». La propuesta combinará música, cultura, entretenimiento y actividades relacionadas con la identidad sanjuanina, con el objetivo de convocar tanto al público local como a visitantes de otras provincias.

La contratación de los artistas se concreta mediante aportes de sponsors privados y la recaudación por la venta de entradas.

Cuánto cuestan las entradas para la última noche

La venta anticipada comienza este sábado 24 de octubre, a las 12, a través de Ticketek. Los precios promocionales estarán vigentes hasta el 5 de noviembre inclusive.

Durante ese período, las entradas para las tribunas populares Norte y Sur del Estadio del Bicentenario costarán $15.000. El campo de pie tendrá un valor de $25.000, mientras que las plateas bajas costarán $45.000 y las altas, $35.000. El acceso a la Feria y a los espectáculos del Velódromo tendrá un precio de $5.000.

La compra podrá realizarse en seis cuotas sin interés con tarjetas Visa o Mastercard del Banco San Juan, con un límite de cinco entradas por persona.

Desde el 6 de noviembre también se habilitará la venta presencial en las boleterías del Teatro del Bicentenario, de lunes a sábado, de 9 a 19. En esa instancia, las entradas para las tribunas populares pasarán a costar $20.000 y las de campo de pie, $30.000. Los valores de las plateas y del acceso a la Feria y al Velódromo se mantendrán sin cambios.

La organización también anunció un cupo de 1.000 entradas gratuitas por jornada para jubilados, que incluirán el ingreso a la Feria, al Velódromo y a las tribunas populares del Estadio. Además, habrá espacios de accesibilidad para personas con discapacidad y usuarios de silla de ruedas.