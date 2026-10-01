La Pepa Brizuela cantó el Himno antes de Argentina-Bolivia

La Selección Argentina enfrentó a Bolivia en el estadio Mario Alberto Kempes y la previa tuvo un protagonista especial. Javier “La Pepa” Brizuela fue el encargado de interpretar el Himno Nacional antes del amistoso.

El histórico referente del cuarteto cordobés recibió la invitación del presidente de la AFA, Claudio “Chiqui” Tapia, y tuvo así un reconocimiento especial en su provincia natal, en medio de una nueva etapa de su extensa carrera artística.

La Pepa Brizuela cantó el Himno en el Kempes

Brizuela, nacido en Córdoba el 12 de marzo de 1970, llegó al encuentro con más de 37 años de trayectoria vinculada a la música popular.

Sus primeros pasos fueron en distintas bandas locales hasta que en 1989, con apenas 19 años, se incorporó a Tru-la-lá como cantante y tecladista. Allí permaneció durante cinco años y compartió escenario con importantes referentes del género.

Sin embargo, su gran salto llegó en 1994, cuando fundó La Barra junto a Carlos de Piano, Adrián Moyano y Víctor Miranda. El grupo debutó en septiembre de ese año en el Club Las Palmas y con el paso del tiempo se convirtió en una de las bandas más reconocidas del cuarteto cordobés.

Durante más de tres décadas, Brizuela fue una de las voces principales del conjunto y quedó asociado a canciones que marcaron distintas generaciones dentro del género.

Una nueva etapa tras el final de La Barra

En septiembre de 2025, La Barra puso punto final a una historia de 31 años con “El último baile”, realizado en Quality Arena.

Poco después, Brizuela comenzó formalmente su carrera solista. En octubre lanzó “Mírame de frente” junto a Neno Aguirre y, dos meses más tarde, presentó su propia orquesta en la Plaza de la Música.

En medio de esa nueva etapa llegó la convocatoria para participar de uno de los momentos más importantes de la previa entre la Selección Argentina y Bolivia.

Tapia había hablado con el cantante durante un partido entre Belgrano y River disputado anteriormente en el Kempes, encuentro al que Brizuela asistió como espectador.

Finalmente, La Pepa volvió al estadio cordobés, pero esta vez frente al público y con la responsabilidad de entonar el Himno Nacional antes de la presentación del equipo argentino.