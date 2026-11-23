La tercera y última noche de la Fiesta Nacional del Sol 2026 tiene al cuarteto como uno de sus grandes protagonistas. La Pepa Brizuela ya está sobre el escenario principal del Estadio San Juan del Bicentenario, donde hace bailar al público con sus canciones y le pone ritmo a la celebración que se desarrolla este domingo en Pocito.

Pasadas las 23.30 horas, el cantante cordobés salió a escena con toda su energía y rápidamente contagió a los presentes. Entre palmas, baile y canciones, los asistentes acompañan el espectáculo y disfrutan de uno de los números musicales más esperados de esta última jornada.

La presentación de La Pepa Brizuela forma parte de una noche que reúne a importantes figuras de la música nacional. Su llegada al escenario era una de las apuestas fuertes de la programación, especialmente para los fanáticos del cuarteto que se acercaron al predio para disfrutar de sus clásicos.

Mientras el artista despliega su repertorio, la expectativa también está puesta en los músicos que llegarán después. Una vez finalizado su show, será el turno de Ángela Leiva, quien continuará con la programación musical de la noche.

El cierre de la Fiesta Nacional del Sol 2026 tendrá como otro de sus protagonistas a DesaKTa2, que completará la grilla nacional de esta tercera jornada.

De esta manera, la última noche de la FNS transita su tramo final con una programación cargada de música y distintos estilos, mientras el público disfruta de los espectáculos en el escenario principal del Bicentenario.