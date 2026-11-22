Javier "La Pepa" Brizuela llegó durante la tarde de este domingo 22 de noviembre al Estadio San Juan del Bicentenario, en Pocito, para ser uno de los protagonistas de la tercera y última noche de la Fiesta Nacional del Sol 2026. El cantante arribó al predio después de presentarse durante la madrugada en la localidad de Las Varillas, Córdoba, y dejó una frase que reflejó el cansancio del viaje: "Dormido, pero acá estamos".

A través de un video registrado a su llegada, el referente del cuarteto saludó a los sanjuaninos y expresó su entusiasmo por participar de la celebración provincial. "San Juan presente. Acá estamos, en la Fiesta del Sol, fiesta impresionante. Dormido, pero acá estamos", manifestó.

El artista llegó a San Juan después de cumplir con otro compromiso musical en Córdoba, por lo que tuvo que trasladarse durante el día para sumarse a la programación de la Fiesta Nacional del Sol.

La Pepa Brizuela será uno de los principales atractivos musicales de esta última jornada, que tendrá al cuarteto y la música popular como protagonistas. Compartirá el escenario principal con Ángela Leiva y DesaKTa2, los artistas nacionales convocados para despedir la edición 2026.

La tercera noche también tendrá actividades en la feria temática y el espectáculo artístico "Parque Triásico" en el Velódromo Vicente Chancay, con una propuesta que combina música, entretenimiento y cultura para el cierre de la fiesta más importante de San Juan.