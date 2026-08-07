La Pericana celebra sus 10 años con un show para cumplir un nuevo sueño

La murga sanjuanina La Pericana volverá a subir a escena este viernes 7 de agosto con una nueva función de "Un viaje de murga", el espectáculo con el que celebra una década de trayectoria artística y busca reunir los fondos necesarios para representar a San Juan en el Décimo Encuentro de Murgas a la Uruguaya, que se realizará en el Espacio Cultural Nuestros Hijos (ECUNHI), en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Las entradas se consiguen en avantti.com y tienen un valor de $15.000.

La presentación tendrá lugar a las 21 en el Teatro Oscar Kummel y llega luego del éxito de la primera función, realizada el pasado 30 de mayo en la sala Auditórium del Teatro del Bicentenario, donde la propuesta agotó las localidades y dejó público sin poder ingresar.

Una década apostando por la murga uruguaya

La Pericana nació en 2015 a partir de un taller impulsado por algunos de sus actuales integrantes. Desde entonces se consolidó como la única agrupación de murga uruguaya de San Juan, desarrollando un proyecto independiente que combina música, teatro y puesta en escena con una fuerte mirada sobre la realidad social.

Actualmente está integrada por 13 artistas que crean de manera colectiva las letras, los arreglos musicales y la puesta en escena de cada espectáculo. Sus obras abordan, desde el humor, la sátira y la crítica, problemáticas de la realidad sanjuanina y nacional, manteniendo la esencia del género carnavalero uruguayo.

Además de ser pionera en la provincia, La Pericana ha realizado aportes a otras agrupaciones locales, especialmente en la construcción coral y musical de murgas de estilo porteño.

Un recorrido por la identidad del grupo

"Un viaje de murga" propone un recorrido por la historia de la agrupación y por las influencias que moldearon su identidad artística. Durante el espectáculo conviven la murga uruguaya, la gaditana, la tradición de los corsos porteños y la música cuyana, en una propuesta teatral que combina canto, actuación, baile y humor.

"Es un recorrido de emociones que invita al público a sentirse parte y conocer los caminos que atravesó la murga a lo largo del tiempo y a lo ancho de las geografías. La música, los colores y los bailes se entrelazan con la realidad cotidiana y proponen aires esperanzadores", señalaron desde la agrupación.

Rumbo a un festival nacional

Uno de los principales desafíos de este año será la participación en el Décimo Encuentro de Murgas a la Uruguaya, donde La Pericana fue seleccionada entre solo seis murgas de todo el país para integrar la programación.

En ese escenario presentará "San Juan, Capital de la Argentina", una obra que narra, en clave de humor, la aventura de un grupo de sanjuaninos convencidos de que la provincia debería convertirse en la capital del país. A lo largo del viaje, los personajes se enfrentarán a diferencias culturales, acentos y costumbres que resolverán mediante la ironía y la sátira, características propias de la murga uruguaya.

Un proyecto autogestionado

Como ocurre desde sus inicios, la agrupación financia sus actividades de manera independiente. El traslado de cerca de 20 personas, junto con el vestuario, la percusión y el equipamiento técnico, representa un importante esfuerzo económico, por lo que la función del viernes tendrá también un objetivo solidario.

Los integrantes destacaron que el respaldo del público será clave para concretar el viaje y continuar difundiendo una propuesta artística que, desde hace diez años, busca enriquecer la cultura popular sanjuanina y mantener viva una expresión carnavalera poco explorada en la región.