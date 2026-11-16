La periodista argentina Mercedes Ninci quedó en el centro de una fuerte controversia internacional mientras realizaba la cobertura de la visita del papa León XIV a Perú. Todo comenzó cuando la cronista publicó una grabación desde el establecimiento hotelero donde se hospedaba en la ciudad de Chiclayo y se expresó de manera irónica sobre la comida matinal dispuesta por el Vaticano, lo que provocó un inmediato rechazo en las plataformas digitales.

En la filmación difundida, la comunicadora exhibió el salón acondicionado para recibir a la prensa y lanzó una frase que encendió la mecha: "Parece una fiesta de 15. En este hotel no hay absolutamente nada así que el Vaticano mandó a pedir el desayuno". Lejos de detenerse allí, continuó caminando por el recinto y reafirmó su postura burlesca frente a la cámara: "No es una fiesta de 15, no es un casamiento... es el desayuno".

Estas expresiones generaron un profundo malestar entre los ciudadanos peruanos, quienes interpretaron sus dichos como una grave falta de respeto hacia un gesto sencillo que demandó un enorme sacrificio local. Para los anfitriones, la ambientación no merecía sarcasmos, sino que representaba el inmenso cariño con el que aguardaban al Sumo Pontífice, motivo por el cual la reportera recibió una catarata de cuestionamientos.

La enviada especial viajó al país vecino para relatar cada paso de la gira oficial del papa León XIV, la cual abarcó diversas celebraciones religiosas y actos protocolares. El itinerario dominical del líder de la Iglesia Católica incluía una recorrida por la Casa de Acogida de las Hermanitas de las Ancianos Desamparados, ubicada en el Callao, y posteriormente el oficio de la Santa Misa en la Base Aérea Las Palmas, en el distrito de Surco, Lima.

Asimismo, la agenda oficial del Santo Padre establecía un acto protocolar de despedida en las instalaciones de la Base Aeronaval del Callao antes de abordar su vuelo de regreso con destino al aeropuerto de Roma-Fiumicino. Sin embargo, el desarrollo de estas actividades religiosas quedó opacado en las redes sociales por el revuelo mediático que despertaron las declaraciones de la cronista sobre la hospitalidad brindada en territorio peruano.

Entre los numerosos mensajes de repudio que circularon en internet, cobró gran notoriedad el descargo de una internauta que expuso cómo el enojo trascendió las fronteras de Argentina. La usuaria remarcó el esfuerzo detrás de la organización en Chiclayo y señaló que la actitud de la periodista resultó sumamente ofensiva para toda la comunidad local que preparó el recibimiento con dedicación.

En su publicación viral, la mujer expresó su bronca sin filtros: "Es un escándalo, en Perú no la quieren ni ver. El hotel lo arreglaron con esos manteles y sillas porque es su forma de mostrar respeto y cariño hacia León XIV; en Chiclayo la gente es humilde, todo lo hacen de corazón. Ha salido incluso en artículos peruanos debido a sus comentarios. Quizá para algunos fue un chiste pero para los peruanos no. La malteñida y Gagastro nos están avergonzando en el mundo. HAGAN ALGO".

A este reclamo se sumó el testimonio de otro usuario que también fustigó el desempeño profesional de la comunicadora durante el evento religioso y le exigió mayor consideración hacia los habitantes de la región. El internauta cuestionó la falta de empatía de la periodista frente a la relevancia histórica que tiene este viaje apostólico para los fieles del país sudamericano.

El mensaje crítico sentenció con dureza el accionar de la enviada: "Siempre Mercedes Ninci es todo lo que está mal. No tiene un poco de respeto por el pueblo que el Pontífice Papa León considera su casa. No fuiste a desayunar ni a nada, agradecé que te mandaron a cubrir el evento más importante, en el mundo se habla de la importancia del mensaje".

De este modo, una apreciación sobre la mesa del desayuno terminó eclipsando parte de la labor periodística en esta cobertura global. La contundente reacción del público digital dejó en claro que, para la sociedad peruana, los detalles del recibimiento al papa León XIV simbolizaban un valor afectivo y cultural mucho más profundo que la simple ornamentación del salón.