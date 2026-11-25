La gala de eliminación de este martes 24 de noviembre en MasterChef Celebrity dejó un momento inesperado que tuvo como protagonistas a Luciana Geuna, Pablo Migliore y Wanda Nara. Antes de comenzar con la prueba definitiva, la conductora se acercó a las estaciones de cocina para dialogar con los participantes y conocer cómo se sentían frente a la competencia, desatando un intercambio cargado de picardía que sorprendió a todos en el estudio.

La charla subió de temperatura cuando el exfutbolista, quien ya había sido vinculado sentimentalmente con la China Ansa y hasta con Marta Fort, lanzó una llamativa frase sobre sus compañeras. “Tengo los arañones que me hizo Edith (Hermida) mientras me abrazaba”, comentó Migliore, asumiendo su rol como el galán indiscutido de esta temporada del certamen gastronómico y dejando en claro que no tiene muchos filtros al momento de jugar frente a las cámaras.

Ante ese comentario, la conductora quiso saber si la periodista también había caído rendida ante los encantos del exarquero. Lejos de esquivar la pregunta, Luciana Geuna lanzó una insólita confesión entre risas que descolocó por completo a la empresaria: “Yo lo toco mucho fuera del aire”. Como si fuera poco, redobló la apuesta sin perder el humor y justificó su actitud asegurando: “Lo toco porque está tallado a mano”.

La reacción de la conductora fue inmediata y decidió ponerle los puntos a la comunicadora recordándole el estado civil de ambos. “Te tengo como a una mujer seria...Toca a un soltero, vos estás casada. ¡Migliore está casado!”, le advirtió Wanda Nara en medio de la sorpresa general. Mientras tanto, el participante disfrutó delida y vuelta y se mostró muy cómodo en su papel de sex symbol del programa.

Este episodio se convirtió en uno de los pasajes más divertidos del ciclo y permitió que el público descubriera una faceta completamente distinta de la periodista. Acostumbrada a mostrarse seria y estructurada en su labor informativa, Geuna exhibió un perfil mucho más juguetón y despreocupado en las cocinas más famosas del país, mientras Migliore continúa consolidándose como el nuevo galán televisivo que roba suspiros.

En paralelo a este cruce, el exarquero también fue parte de otra charla distendida junto a Maru Botana, quien sorprendió al revelar una anécdota sentimental de su hija, Sofía Solá. Todo comenzó cuando el exfutbolista se ofreció como intermediario para presentarle un jugador de fútbol a una de las integrantes del grupo Chapeaux, recibiendo una respuesta cauta por parte de la artista: “Estamos tranquilas, estamos enfocadas”.

Al escuchar la propuesta, la reconocida cocinera intervino para compartir una experiencia similar vivida en su propia familia. “Buen consejo. ¿Sabés qué? A la mía le pasó eso. Los futbolistas son bravos”, disparó Maru Botana, revelando que un deportista había intentado conquistar a su hija Sofía con un plan muy particular: “Hasta le invitaron la cancha de Boca”, relató entre risas frente a la mirada atenta de todos.

La historia despertó de inmediato la curiosidad de Pablo Migliore, quien quiso averiguar si la joven había aceptado la salida y cuál había sido el desenlace del romance. Sin demasiados rodeos, la jurado confirmó que su hija asistió a la Bombonera con una respuesta breve y contundente: “Y fue”. De todos modos, prefirió mantener el misterio sobre la identidad del jugador y evitó dar más detalles sobre cómo continuó aquel acercamiento.