El histórico enfrentamiento entre Yanina Latorre y Nancy Pazos volvió al centro de la escena mediática tras nuevas declaraciones cruzadas en televisión. Luego de que la periodista repasara su conflictivo paso por el ciclo que conduce Ángel de Brito durante una visita al programa de Moria Casán, la conductora de América TV decidió responder sin filtros. En su descargo público, Latorre desmintió el relato de su excompañera, detalló lo ocurrido en el camarín y señaló quién sacó la polémica fotografía.

El conflicto resurgió cuando Pazos relató en televisión que, mientras atravesaba su período menstrual, una asistente le acercó un producto de higiene femenina. Según su testimonio, ella dejó el elemento en el camarín sin utilizarlo, pero alguien le tomó una fotografía y la difundió. La comunicadora aseguró que ese hecho generó comentarios malintencionados, recordando que Moria la llamó "sucia" en el Bailando, y explicó que ese ambiente hostil la llevó a sentir que había "cumplido una etapa" en el ciclo.

Frente a estas declaraciones, Latorre presentó una versión completamente opuesta desde el estudio de SQP y cuestionó los motivos reales de la salida de su colega. "Yo estaba ahí y la echaron por infumable. Se la agarró con Ángel, conmigo, con todas las compañeras. A Andrea Taboada le hizo la vida de a cuadritos; y a Nequi Galotti con el marido, (al que le decía) dictador", lanzó la panelista, dejando en claro que la periodista había omitido partes fundamentales de aquella convivencia laboral.

Asimismo, la conductora negó de plano que el objeto fotografiado en el vestuario haya sido un apósito femenino sin usar. "La situación de camarines… ella está mintiendo, no era una toallita", afirmó con contundencia antes de reconstruir el episodio que generó un revuelo en los pasillos del canal. Acto seguido, brindó detalles precisos sobre el cambio de vestuario que motivó el incidente.

En su relato, Latorre explicó cuál fue la prenda íntima que quedó abandonada en el lugar tras la preparación para salir al aire. "Ella llegó con bombacha negra, y como el vestido era blanco, se tenía que poner una bombacha color natural para que no se le transparente. Se sacó la bombacha sucia, la dejó tirada en el piso, usadita. No sé, creería que las vestuaristas eran lacayos que se la iban a recoger", expresó la conductora sobre el accionar de Pazos.

El punto más alto de la revelación llegó cuando Latorre identificó a la persona responsable de capturar la imagen que luego se viralizó en los medios. "Yo estaba de vacaciones y en el chat de LAM, donde ella ya no estaba porque la habían echado porque vendía nuestro chat y lo había publicado en Twitter, Nequi le saca una foto con esa cara de santa y la manda al chat", aseguró, explicando que el grupo reaccionó con risas aunque Galotti actuó movida por el enojo.

Para cerrar su exposición, la conductora indicó que una compañera del panel, cuyo nombre prefirió mantener en reserva, fue quien finalmente filtró esa captura a las revistas y portales de espectáculos. De esta manera, la versión de Pazos sobre un simple producto de higiene quedó totalmente refutada por el testimonio de Latorre, quien responsabilizó directamente a Nequi Galotti por originar la prueba fotográfica de aquel recordado escándalo televisivo.