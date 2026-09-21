La pesadilla de un ex Selección: la esposa buscó a su amante debajo de la cama

Eliana Guercio recordó el insólito episodio de celos que protagonizó junto a Sergio Romero en Inglaterra. Tras ser influenciada por comentarios en un grupo de mensajes y no recibir respuesta del futbolista a su llamada, la exmodelo decidió desplazarse hasta la concentración del Manchester United. Con su beba recién nacida en brazos y acompañada por sus otras hijas, ingresó a la habitación del arquero para inspeccionar el lugar, buscando una supuesta infidelidad debajo de la cama, en el baño y detrás de las cortinas.

En su relato durante un programa televisivo conducido por Andy Kusnetzoff en Telefe, donde compartió espacio con la ganadora de Gran Hermano, Sol Abraham, admitió la intempestiva reacción. "Me la mandé un montón de veces y quedé como una loser total", afirmó. Luego detalló la sobreexposición al revisar el teléfono y la decisión de encarar la búsqueda en la concentración previa a un partido del equipo que en ese momento dirigía el portugués José Mourinho: "Revisar el teléfono", señaló sobre el hábito, para luego añadir: "¡Llegué a buscar (a una mujer) abajo de la cama en una concentración!".

La exvedette explicó los desencadenantes de su sospecha al recordar la influencia de otras mujeres: "Vos estás en un grupo de WhatsApp de mujer (y dicen): 'No, porque hace en esto', 'No, porque fulano de tal aquello'. Yo estaba recién parida, acaba de tener a mi tercera nena, y leí eso y dije: '¡Ay Dios mío!'. Me vestí, me puse el jean, todas al auto (por sus hijas), con el huevito (para la beba)". A esa situación sumó la falta de comunicación previa: "Estábamos enojados y no me contestó el teléfono. Y yo había tenido una experiencia de que cuando no te contestan el teléfono, no es bueno. '¿Este se cree que yo no soy capaz? Okey, voy a ir', pensé".

Al arribar al sitio, fue recibida directamente por el deportista. "Y es como si él hubiese presentido que yo iba a ir. ¿Sabés qué hizo? Abrió la puerta y me hizo así", contó. Tras constatar la ausencia de otra persona en el lugar, se retiró del recinto. "Al día siguiente me puso los puntos hablándome bien: 'A mí esto no me gusta'", añadió sobre la advertencia posterior de su marido.

La pareja se conoció en 2008 en una discoteca de Comodoro Rivadavia cuando ella tenía 31 años y el deportista 21, al inicio de su paso por el AZ Alkmaar neerlandés tras salir de Racing. Pese a los cuestionamientos por los 10 años de diferencia de edad, contrajeron matrimonio el 16 de octubre de 2008 en el Registro Civil de Lanús. Tras el casamiento, ella interrumpió su trayectoria laboral en Argentina para acompañarlo por Países Bajos, Italia, Mónaco e Inglaterra. Con el tiempo formaron una familia compuesta por cuatro hijos: Jazmín, Chloe, Meghan Ivy y Luca Gael, nacido en 2022. Con el retorno del guardameta de la Selección Argentina y Boca Juniors al país, la exmodelo retomó su actividad mediática.