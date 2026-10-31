Un operativo de la Policía Federal Argentina (PFA) permitió desarticular un presunto punto de comercialización de drogas al menudeo en la zona conocida como La Rioja Chica, en Concepción, Capital. Durante el allanamiento, los efectivos secuestraron más de 100 dosis de cocaína listas para la venta, balanzas, elementos de fraccionamiento y dinero en efectivo. Una pareja quedó detenida y vinculada a una causa federal.

Crónica policial

Un procedimiento de la Policía Federal Argentina (PFA) permitió avanzar sobre un presunto punto de venta de estupefacientes en el departamento Capital. El operativo se realizó durante la tarde del viernes en la zona conocida como La Rioja Chica, en Concepción, donde una investigación previa condujo a los uniformados hasta una vivienda en la que, según las sospechas, funcionaba un negocio de comercialización de drogas al menudeo.

La zona quedó custodiada mientras se desarrollaba el procedimiento federal.

El allanamiento se concretó en las inmediaciones de las calles Julio Roca y Cereseto. Pasadas las 19, los efectivos federales irrumpieron en el domicilio y sorprendieron en el interior a una pareja, integrada por un hombre y una mujer, que quedó vinculada a la investigación.

La medida judicial tuvo como objetivo buscar sustancias prohibidas por la Ley Nacional 23.737, que regula los delitos relacionados con estupefacientes. Durante la inspección de la propiedad, los investigadores encontraron más de 100 dosis de cocaína que ya estaban preparadas y acondicionadas para su presunta comercialización.

Además de la droga, los federales secuestraron balanzas y distintos elementos que habrían sido utilizados para el fraccionamiento y corte de las sustancias. También encontraron dinero en efectivo, que quedó incorporado como parte de los elementos de interés para la causa.

La cantidad de dosis preparadas, junto con los instrumentos de pesaje y fraccionamiento, formaron parte de los indicios reunidos durante el procedimiento para investigar la presunta actividad de venta al menudeo que se desarrollaba en el inmueble.

Como resultado del operativo, el hombre y la mujer que se encontraban en la vivienda fueron detenidos y quedaron vinculados a una causa federal por presunta comercialización de estupefacientes.

El procedimiento comenzó después de las 19 de este viernes y se extendió durante varias horas, mientras el personal policial completó las medidas de registro, secuestro de elementos y documentación de los resultados del allanamiento.

La investigación quedó en el ámbito de la Justicia Federal, que deberá avanzar sobre las responsabilidades de los dos detenidos y determinar el alcance de la presunta actividad de comercialización de drogas que se investigó en ese sector de Concepción.