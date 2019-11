La pianista Marcela Roggeri evoca la atmósfera festiva de "Los años locos" en el CCK

La atmósfera de "Los años locos", aquella que alumbró en París tras la Primera Guerra Mundial y que irradió por occidente una forma festiva de concebir el hecho musical, será evocada mañana en el Centro Cultural Kirchner por la pianista argentina Marcela Roggeri, quien presentará -junto al francés, François Chaplin- el disco "Années Folles".



"Siempre me apasionó como grandes artistas de aquel tiempo fueron capaces de transformar el dolor de la Gran Guerra y como surgió esa reacción que convirtió ese sentimiento en el deseo de recuperar la vida, de volver a divertirse", adelantó Roggeri en diálogo con Télam.



La pianista se presentará mañana a las 20 en el Auditorio Nacional del CCK (Sarmiento 151) junto a François Chaplin en un concierto con entrada gratuita. El centro será un álbum que ya tuvo su estreno en Londres, en el Purcell Room, en julio, pero que ahora tendrá su primer intercambio con el público argentino.



Roggeri, radicada en Europa desde los 23 años (actualmente, en Londres), inició sus estudios con Ana Gelber para convertirse, más tarde, en discípula de Bruno Gelber. Con un horizonte musical amplio y formación en el ámbito clásico, a la vez siempre expresó una vocación por interrpetar música argentina.



"Années Folles" es una propuesta para gozar del arte (de la música) por el solo hecho de deleitarse y, así, alegrar el alma", arrojó la pianista a modo de síntesis del espíritu del concierto.



"El sábado habrá un repertorio con charleston, milonga, tango..., nuevos ritmos que irrumpieron en los años '20 para llevar alegría después de tantos años de guerra y privaciones; también, Gershwin, Ravel, Satie y Gardel entre otros grandes compositores de esa época".



- Télam: ¿Qué es lo que inspiró este recorte, más allá del centenario del inicio de este tiempo cultural?



- Roggeri: Si bien soy argentina, mi segunda nacionalidad es la francesa y siempre me apasionó la atmósfera de "Los años locos", que tuvo su foco en París en el período de entreguerras. En aquel tiempo se congregaron en París artistas de todo tipo y eso generó una atmósfera muy singular. Un tiempo muy loco, de desenfreno. Donde se irradiaba el deseo de volver a la vida tras el sufrimiento de la Primera Guerra. Todavía no asomaban las dificultades que luego desencadenaron en la segunda y, entonces, hubo una ventana. De aquel clima, del cual soy una enamorada, surgió la idea de este disco. Empecé a rastrear composiciones de aquellos tiempo y necesariamente apareció también el jazz. También Gardel, que obviamente tiene un vínculo muy estrecho con Francia. Aquel período se extendió hasta 1929, aproximadamente, cuando el clima de la época comenzó a enrarecerse



- Aparece en el repertorio obras de "El grupo de los seis" como Francis Poulenc, Erik Satie o Germaine Tailleferre, ¿Hay en común la idea de proponer un lenguaje musical más sencillo?



- No necesariamente. Aparece por ejemplo "La Valse", de Maurice Ravel, que es una versión difícil para ser interpretada a dos pianos. Hay, claro, canciones más simples, tangos, un poco de todo. Lo que se refleja es un momento de la vida y un mensaje de alegría, que es común tanto en las canciones atravesadas tanto por la simpleza como por la complejidad.



- ¿Cómo funciona este repertorio con las sigularidades de la sala y los pianos del CCK?



- Es una sala maravillosa con una muy buena acústica. En el Auditorio Nacional, si bien es muy grande, la madera le da a la música una calidez y el público, en las experiencias que tuve, se comporta muy compenetrado con la escucha. La gratuidad de la entrada genera un público más ecléctico que el que puede ir al Colón o al Coliseo. Es un público que ya generó un hábito de escucha.



En el repertorio de "Années Folles" aparecen, entre más, composiciones como "Charleston" (James P. Johnson), "Je te veux " (Erik Satie), "El esquinazo",(Ángel Villoldo), "L'embarquement pour Cythère" (Francis Poulenc), "El día que me quieras" (Carlos Gardel), "Do it again" (George Gershwin) y "Hardanger, pour deux pianos".