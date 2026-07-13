La picante apuesta que debe cumplir la esposa de Maxi López

La victoria de Argentina por tres a uno ante el conjunto de Suiza en los cuartos de final de la Copa Mundial de la FIFA 2026 dejó consecuencias para Maxi López. Durante la cobertura de Telefe, el exfutbolista fue consultado sobre cómo vivía el cruce ya que su esposa, Daniela Christiansson, es sueca y sus dos hijos menores nacieron en ese país. Ante la pregunta "¿Cómo está tu corazoncito con el partido de hoy? Porque Dani, tu mujer, es de Suiza", el deportista reveló un pacto doméstico.

López detalló el acuerdo señalando que "Con total tranquilidad. Hicimos una pequeña apuesta. Si gano yo, tiene que pagar las vacaciones y, si ella gana, elige el destino y pago yo. Picante, pero linda".

A pesar del vínculo de su familia con la nación europea, donde residieron hasta comienzos de 2026, el protagonista fue rotundo sobre su lealtad deportiva al afirmar que "Mi corazón está con la familia, con mis hijos, pero elijo a la Argentina porque quiero que pase y siga avanzando". Con el triunfo del equipo nacional, la modelo deberá ahora costear el próximo viaje familiar.

La Selección que dirige Lionel Scaloni se prepara para enfrentar a Inglaterra por las semifinales este miércoles 15 de julio a las 16:00 en el MetLife Stadium de Nueva Jersey.

El encuentro, que contará con Lionel Messi como figura, podrá verse en vivo por Telefe, TyC Sports, DSports y plataformas de streaming. El conjunto nacional buscará dar un nuevo paso hacia el bicampeonato tras superar la apuesta que puso en juego las vacaciones del exjugador.