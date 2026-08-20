La picante confesión de Jorge Rial sobre su intimidad con Moria Casán

La inminente llegada de la serie biográfica de Moria Casán a la plataforma Netflix, programada para dentro de cuatro días, desató una fuerte repercusión en el mundo del espectáculo. Uno de los nombres más vinculados a la trayectoria de la diva es Jorge Rial, quien no forma parte del elenco de personajes personificados en la ficción. Lejos de polemizar, el conductor abordó su historia con la actriz y destacó su figura artística por encima de otras estrellas locales.

Al referirse a la trascendencia de la diva, el periodista afirmó: "Moria siempre estuvo arriba de Susana. Incluso cuando Susana tenía el éxito más grande. Es disruptiva". En la misma línea, describió la particular forma de relacionarse que tiene la diva: "Moria tiene una capacidad de putearte y después de abrazarte y te hace enojar y después la amás. No hay muchas que puedan hacer eso".

A lo largo de los años, ambos mantuvieron diversos enfrentamientos mediáticos, especialmente a partir de la época en que ella lo reemplazó durante cuatro meses al frente del programa Intrusos, emitido por América TV. No obstante, el conductor restó dramatismo a esas diferencias al explicar: "Los dos sabemos que es parte del show. Ella no está enojada conmigo, ni yo con ella. Si vine ahora nos abrazamos. Además, me invitaron a la avant premier".

Respecto a su exclusión de la biopic, su postura fue determinante: "Cero me importa. Tal vez alguno pensó, che, derecho de imagen. Encantado de la vida (que me personifiquen). Me hubiese chup... un huevo". Con estas palabras, descartó cualquier tipo de malestar por no verse representado en la pantalla.

Por otra parte, recordó un hito clave en su carrera profesional ocurrido en 1999, cuando la diva lo convocó para conducir la emisión especial en la que Mario Castiglione y Luis Vadalá se cruzaron frente a ella en la pantalla de América TV. "Sentí primero que me devolví a la televisión. Fue un honor que Moria haya pensado en mí para ese momento tan trascendental de su vida", reconoció. Además, reflexionó sobre el sentido de aquella transmisión televisiva: "Todos sabíamos que lamentablemente Castiglione estaba muy mal de salud. Ese programa Moria lo hizo en homenaje a Castiglione, de verdad. Fue enorme ese programa".

La ausencia de Rial y de otras figuras históricas fue objeto de análisis en el ciclo Puro Show, transmitido por El Trece. Allí, el panelista Pampito detalló que Marcelo Tinelli, quien mantuvo una prolongada relación personal y profesional con Casán, tampoco es mencionado por su nombre, aunque la serie sí recrea situaciones asociadas al certamen Bailando. Por su parte, la periodista Marina Calabró observó que Rial no aparece en la escena que recrea el encuentro entre Vadalá y Castiglione, aunque aclaró que sí lo nombran en otra sección de la obra.

El debate televisivo también abarcó la omisión de Carmen Barbieri. Calabró consideró que su caso no respondía al enfoque de la serie, el cual se centra de manera exclusiva en la protagonista. Al ser consultada, Barbieri recordó entre risas los históricos idas y vueltas con su colega, como la ocasión en que la definió diciendo que tenía "cara de pato y cuerpo de lavarropa". La actriz aseguró que jamás sintió aquellos comentarios como un agravio real, sino como parte de un intercambio de frases filosas que ambas sabían sostener en el juego mediático.