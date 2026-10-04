La picante propuesta íntima que Natalie Pérez le hizo en vivo a Adrián Suar

Natalie Pérez visitó el programa Sería Increible en el canal de streaming OLGA y aprovechó la presencia de Adrián Suar para pedir el regreso de Las Estrellas. Durante la emisión conducida por Toto Kirzner, la actriz interpeló directamente al productor de Pol-ka ante la consulta de un seguidor. El empresario respondió de manera abierta sobre la posibilidad de encarar una nueva etapa de la ficción emitida por El Trece que cautivó al público argentino.

Adrián Suar no eludió la propuesta y expresó frente a las cámaras: "Yo quiero que vuelvan Las Estrellas. Lo haría, pero también se tienen que poner de acuerdo ustedes". Inmediatamente Natalie Pérez interrumpió la frase y aclaró la postura del elenco femenino al señalar: "Cada vez que hablamos de tema me decis lo mismo y ya te dije que noostras estamos todas de acuerdo". La firmeza de la artista generó la atención de toda la audiencia.

El productor profundizó sobre el proyecto y dejó abierta la puerta al indicar: "Yo creo que va a volver en algún momento, lo tengo en mente. Quiero volver. Es un hermoso equipo, a las chicas las adoro, un exitazo hicimos". Con estas declaraciones, Adrián Suar renovó el entusiasmo de los fanáticos de la tira que se estrenó en 2017 y que reunió en pantalla a destacadas figuras de la televisión.

La ex integrante del ciclo repasó el impacto que la historia mantiene en la actualidad al comentar: "Duró un año y lo hicimos hace nueve, pero la gente me sigue parando en la calle y me dice: ‘Estoy viendo Las Estrellas, vuelvan por favor’". La trama principal relataba el encuentro de cinco hermanas tras el fallecimiento de su padre y la obligación legal de administrar un hotel para cobrar la herencia.