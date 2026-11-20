La reciente separación de Marta Fort y Juan Manuel Ramírez generó una rápida reacción en la China Ansa, quien no dudó en contactar a su compañera de MasterChef Celebrity. La noticia del fin del romance con el joven uruguayo fue confirmada esta misma semana por la hija del recordado empresario a través de sus plataformas digitales.

El anuncio oficial llegó este miércoles mediante una publicación en las historias de Instagram de la heredera, donde explicó los motivos del distanciamiento. "Como hice mi relación pública, quiero comunicar que no sigo más en pareja", manifestó la joven, quien además lanzó una fuerte frase sobre el final del vínculo al asegurar que su vida y su nivel de exposición resultan demasiada información para personas inseguras.

En el cierre de su descargo virtual, la influencer etiquetó la cuenta del canal de streaming Blender para enviarle un mensaje directo a José María Listorti y a todo su equipo. Con humor, la joven preguntó si continuaban con el casting, instando de esta manera a la producción del programa a retomar la búsqueda de un nuevo candidato sentimental para ella.

Al tomar conocimiento de la ruptura sentimental, la periodista le envió de inmediato un mensaje privado a su colega del reality gastronómico para mostrarle su apoyo. "Martaaaa. ¿Cómo es eso que te separaste? Lpm no te veo una semana y esto se descontrola", decía el texto inicial que le mandó la conductora apenas leyó las novedades en las redes.

Fue la propia comunicadora quien decidió hacer pública la captura de pantalla de ese chat privado en su perfil oficial, revelando el plan nocturno que le ofreció a su amiga. En el mismo intercambio de mensajes se puede leer la invitación concreta que le realizó para despejarse: "Che ¿vamos al Tropitango? Toca el malafaaaaamero. Le hacemos el aguante".

La respuesta de la hija de Ricardo Fort fue inmediata y aceptó sin dudar la salida nocturna propuesta por su compañera de programa. "Yendo no, llegando", contestó la joven, acompañando sus palabras con varios stickers con la imagen de su padre, a lo que la periodista sumó con gracia al publicar la imagen que esas son las charlas que mantienen a las 8 de la mañana.