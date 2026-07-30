La pícara burla de Nicolás Tagliafico a una foto viral del Licha Martínez

Lisandro Martínez regresó a su ciudad natal de Gualeguay para recibir un cálido homenaje tras su participación en el Mundial 2026. Durante el evento, el defensor fue recibido por una multitud de vecinos y autoridades que lo acompañaron con banderas y aplausos. El jugador subió a un escenario para hablarle al público, una imagen que generó diversas comparaciones en las redes sociales por su parecido con un acto político.

Nicolás Tagliafico aprovechó la situación para bromear con su compañero de la Selección argentina. El lateral del Olympique de Lyon comentó la publicación del entrerriano con la frase "Yo te voto" junto a un emoji de risa. La interacción se volvió tendencia rápidamente y provocó cientos de respuestas de fanáticos que celebraron la buena relación entre ambos futbolistas.

En sus redes sociales, el defensor compartió varias fotos del reconocimiento y afirmó que "No hay mejor abrazo que el de tu gente". Además, el futbolista dedicó unas palabras a quienes lo acompañaron en esta jornada especial al señalar que "Volver a Argentina y reencontrarme con tanta gente, especialmente en Gualeguay, fue un regalo enorme para mí y para mi familia. Gracias a todos los que viajaron desde distintos lugares para compartir ese momento".

La jornada incluyó momentos de mucha emoción donde Martínez agradeció el apoyo constante que recibe desde sus inicios en el fútbol. El intercambio humorístico entre los campeones del mundo destacó una vez más el compañerismo que mantiene el grupo fuera de los campos de juego tras las competencias internacionales.