La pista hallada en Argentina que revive el enigma nazi más polémico

Uno de los mayores misterios vinculados al nazismo volvió a cobrar fuerza en Argentina a partir de una pista encontrada frente a las costas de Quequén y Necochea. Se trata de una estructura sumergida localizada a pocos kilómetros de la costa bonaerense que, según investigadores privados, podría corresponder a un submarino alemán de la Segunda Guerra Mundial. El hallazgo reavivó viejas teorías sobre la llegada de jerarcas nazis al país tras la caída del Tercer Reich.

La historia comenzó cuando integrantes del grupo de investigación conocido como “Eslabón Perdido” detectaron en el lecho marino restos de una embarcación que no coincidían con ningún naufragio registrado oficialmente. Tras la denuncia, la Prefectura Naval Argentina realizó inspecciones con vehículos operados de manera remota y confirmó la existencia de una estructura sumergida hasta entonces desconocida.

Con el paso de los años aparecieron nuevos indicios. Los investigadores aseguraron haber identificado piezas y elementos que presentarían características compatibles con un submarino alemán tipo U-Boot. Entre ellos, fragmentos metálicos y partes que podrían corresponder a componentes propios de este tipo de embarcaciones utilizadas por la marina nazi durante la guerra.

El descubrimiento volvió a poner sobre la mesa una de las teorías más persistentes de la historia argentina: la posibilidad de que submarinos alemanes hayan llegado secretamente a las costas del país en 1945. Aunque existen registros comprobados de dos submarinos nazis que se rindieron en Mar del Plata tras el fin del conflicto, algunos investigadores sostienen que otras naves habrían arribado sin dejar rastros oficiales.

La relevancia del hallazgo creció aún más cuando, en 2025, el Senado de la Nación reconoció la investigación sobre el submarino hallado frente a Quequén como uno de los descubrimientos navales más importantes del país. Ese respaldo institucional impulsó nuevas gestiones para profundizar los estudios arqueológicos y determinar con precisión el origen de los restos encontrados.

A más de ocho décadas del final de la Segunda Guerra Mundial, la estructura hallada bajo las aguas argentinas sigue alimentando preguntas sin respuesta. ¿Se trata realmente de un submarino nazi? ¿Participó en operaciones secretas vinculadas a la huida de dirigentes del régimen? Por ahora no existen pruebas definitivas, pero cada nueva evidencia encontrada mantiene vivo un enigma que continúa fascinando a historiadores, investigadores y curiosos de todo el mundo.