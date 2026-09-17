La pista que reavivó rumores de reconciliación entre Sofi Martínez y Leuco

Un gesto de complicidad durante la conducción de La Peña de Morfi reabrió las especulaciones alrededor de Sofía Martínez y Diego Leuco. En ese marco, la panelista Pochi de Gossipeame aportó un registro que sumó atención en las redes sociales.

A través de su cuenta de Instagram, la comunicadora señaló que ambos habrían sido vistos el domingo alrededor de las 20 horas saliendo del edificio de la periodista. Sobre el episodio, expresó: "Ahhhh! Algo que me olvidé de contar sobre esto, es que el domingo tipo 20 hs los vieron saliendo juntos del edificio de Sofi Martínez, ella cabizbaja, sé que viven a pocas cuadras de distancia y cerca de Telefe". Luego de esa publicación, planteó una consulta a sus seguidores en la que preguntó: “¿Será buena onda de ex o retomarán relación?”.

La situación se sumó a un momento vivido durante el programa, donde, bajo la atenta mirada de Sebastián Weinraich, repasaron recuerdos de su etapa en pareja. Durante el intercambio, Leuco admitió el impacto del momento al declarar: “Me daba vergüenza”.

Por su parte, al detallar aspectos de la convivencia con su expareja, la conductora deslizó un comentario sobre la rutina compartida: "En la intimidad es muy divertido pero lo malo es que duerme mucho, pero mucho. El sábado por ejemplo le dije 'hagamos algo' y bueno...". Tras la frase, intentó redirigir el tema, aunque la declaración no pasó desapercibida para la audiencia.