Para quienes buscan sumar color y flores al hogar sin tener que dedicar demasiado tiempo a la jardinería, existe una alternativa a clásicos como la lengua de suegra o el jazmín. Se trata de la begonia, una planta ornamental que puede desarrollarse perfectamente en maceta y adaptarse a diferentes espacios interiores.

Una de sus principales características es la variedad de colores de sus flores y el aspecto llamativo de sus hojas. Además, debido a su tamaño, puede colocarse sobre muebles, mesas, estantes o cerca de una ventana.

Sin embargo, que requiera pocos cuidados no significa que pueda ubicarse en cualquier lugar. Para que crezca saludable y mantenga su floración, dos aspectos resultan fundamentales: la cantidad de luz que recibe y el riego.

Cómo cuidar una begonia en maceta

La begonia necesita un espacio luminoso, aunque no es recomendable dejarla durante períodos prolongados bajo el sol directo intenso. Una exposición excesiva puede terminar dañando tanto sus hojas como sus flores.

Por esta razón, uno de los mejores lugares dentro de la casa es cerca de una ventana donde pueda recibir abundante luz natural de manera indirecta. En caso de que los rayos solares ingresen directamente, una cortina fina puede servir para filtrarlos.

El riego es otro punto fundamental. La begonia necesita humedad, pero el exceso de agua puede convertirse en uno de sus principales enemigos. Mantener el sustrato permanentemente empapado puede perjudicar sus raíces.

Antes de volver a regarla, una recomendación sencilla es comprobar el estado de la capa superior de la tierra. Si comenzó a secarse, será momento de aportar nuevamente agua.

También resulta importante elegir una maceta que tenga agujeros de drenaje para permitir la salida del líquido sobrante. A esto debe sumarse un sustrato suelto que evite la acumulación de humedad.

Con una buena iluminación indirecta, un riego controlado y un correcto drenaje, la begonia puede convertirse en una opción para quienes quieren incorporar una planta con flores al hogar sin recurrir a especies que demanden cuidados demasiado complejos.