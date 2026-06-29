La planta resistente que absorbe el calor y mejora el ambiente del salón

La aspidistra es una planta de interior que se destaca por su elegancia y resistencia desde hace más de 200 años. También conocida como pilistra, planta del hierro u orejas de burro, tiene sus raíces en los bosques sombríos de Asia, específicamente en China y Japón, aunque también se encuentra en Vietnam y el Himalaya.

Esta especie llegó a Europa en 1824 gracias al trabajo del jardinero John Damper Parks y pronto se volvió común en hoteles y hogares debido a su capacidad para soportar el humo del carbón y los gases de las antiguas lámparas.

Sus largas hojas de color verde oscuro brillante no solo decoran, sino que funcionan como un regulador natural de temperatura. Durante los días de verano, la planta realiza un proceso de transpiración donde libera vapor de agua a través de sus hojas en las horas más intensas.

Este mecanismo aumenta la humedad del entorno y genera un efecto refrescante en la habitación donde se ubique. Los expertos en jardinería sostienen que "esta planta resistente absorbe calor y mejora el ambiente del salón" de manera efectiva.

A diferencia de otras opciones resistentes como el poto o la sansevieria, la aspidistra puede absorber la radiación luminosa sin necesidad de recibir luz solar directa. Esto le permite sobrevivir en condiciones difíciles que otros vegetales de interior no toleran habitualmente. Además, ofrece tranquilidad a los dueños de mascotas, ya que es un ejemplar completamente seguro para la convivencia con perros y gatos.