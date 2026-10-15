Al menos cuatro delincuentes robaron $80.000.000 de una fábrica de colorantes para plásticos ubicada en Melchor Romero, en La Plata, durante la madrugada del miércoles. Los asaltantes ingresaron con los rostros cubiertos, desactivaron el sistema de alarma y llegaron directamente a una oficina donde estaba guardado el efectivo. Por la precisión con la que actuaron, los investigadores sospechan que podrían haber contado con información previa.

El hecho ocurrió en una planta situada sobre la calle 161, entre 516 y 517. El responsable de la empresa se enteró del robo tras recibir un llamado de un compañero de trabajo que le informó que el personal de seguridad había detectado el ingreso de los delincuentes.

Cuando llegó al establecimiento, comprobó que faltaba una suma millonaria que permanecía en una oficina de uso común. Según declaró, el dinero había quedado allí de manera excepcional porque la firma debía afrontar obligaciones económicas durante esa misma jornada.

Cómo fue el robo de los $80.000.000

Las cámaras de seguridad permitieron reconstruir parte de la secuencia. Los sospechosos llevaban guantes y tenían el rostro cubierto. Antes de avanzar por las instalaciones, taparon los detectores de movimiento con papel u otro material similar y luego dejaron fuera de servicio la central de alarma.

Los delincuentes permanecieron más de una hora dentro del predio. Para llegar al dinero, rompieron una reja que protegía una ventana de la oficina. Una vez que consiguieron el efectivo, escaparon.

Uno de los detalles que llamó la atención de los investigadores fue que el grupo se dirigió directamente al sector donde estaba guardada la plata, pese a que el establecimiento cuenta con distintas construcciones y espacios.

Investigan si contaron con información previa

La forma en que actuaron alimentó la hipótesis de que los delincuentes podrían haber conocido de antemano la presencia del dinero y los movimientos internos de la empresa. La posibilidad de que hayan contado con un entregador es una de las líneas que analiza la investigación.

Sin embargo, hasta el momento no hay personas identificadas como responsables ni se confirmó que alguien del establecimiento haya colaborado con los asaltantes.

La causa quedó a cargo de la Dirección Departamental de Investigaciones (DDI) de La Plata, que busca reconstruir los movimientos de los sospechosos y determinar cómo lograron ingresar, neutralizar el sistema de seguridad y llegar directamente hasta los $80 millones.