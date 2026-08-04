Una persecución policial terminó con un patrullero volcado, dos efectivos heridos y tres sospechosos detenidos este lunes por la tarde en la ciudad de La Plata. El operativo también permitió secuestrar una camioneta y dos motos que tenían pedido de secuestro por robo.

El hecho ocurrió pocos minutos después de las 17, en la intersección de las calles 160 y 78, en la localidad de Los Hornos, a pocas cuadras de la megatoma. Por causas que todavía son investigadas, el móvil del Comando de Patrullas perdió el control mientras participaba de la persecución y terminó volcado sobre la calzada, junto a una zanja.

El accidente quedó registrado por cámaras de seguridad de la zona, que captaron el momento en que el patrullero perdió la estabilidad y terminó completamente tendido sobre la zanja.

Como consecuencia del impacto, dos integrantes del Comando de Patrullas sufrieron golpes. Según informaron fuentes oficiales, una de las policías debió ser trasladada al Sanatorio Argentino para recibir una atención médica más completa.

A pesar de las lesiones, ambos efectivos se encontraban fuera de peligro.

Tres detenidos y vehículos robados

De acuerdo con la reconstrucción realizada por los investigadores, el patrullero participaba de una persecución contra los ocupantes de una camioneta que trasladaba dos motos con pedido de secuestro por robo.

El procedimiento terminó con la detención de tres personas y el secuestro tanto de la camioneta como de los dos rodados denunciados como sustraídos.

Los investigadores sospechan que las motos eran trasladadas hacia la megatoma de Los Hornos, donde presuntamente iban a ser desarmadas para posteriormente comercializar sus motopartes.

Mientras continúan las actuaciones para establecer por qué el patrullero perdió el control durante la persecución, el episodio generó un importante despliegue policial en la zona y provocó complicaciones en el tránsito durante varios minutos.