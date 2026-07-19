La Plaza 25 vibró con el Himno y la ilusión de otra estrella argentina

La emoción cruzó miles de kilómetros y unió al MetLife Stadium de Nueva Jersey con el corazón de San Juan. Mientras María Becerra interpretaba el Himno Nacional Argentino en la ceremonia previa a la final del Mundial 2026 entre Argentina y España, cientos de sanjuaninos reunidos frente a la pantalla gigante de la Plaza 25 de Mayo acompañaron cada estrofa con un fervor que hizo vibrar el centro capitalino.

Vestidos con camisetas celestes y blancas, banderas sobre los hombros y bombos que marcaron el ritmo de la previa, familias enteras, grupos de amigos y niños se unieron en una sola voz para entonar el Himno Nacional. La interpretación de la artista fue seguida con profundo respeto y emoción por los presentes, que vivieron uno de los momentos más conmovedores antes del inicio del partido decisivo.

Con la mano en el corazón, los sanjuaninos cantaron el Himno Nacional.

El silencio inicial dio paso a un canto multitudinario que se escuchó en toda la plaza. Muchos levantaron las banderas argentinas, otros abrazaron a sus seres queridos y algunos no pudieron ocultar las lágrimas mientras la ilusión de conquistar una nueva Copa del Mundo se hacía cada vez más grande.

La convocatoria volvió a demostrar la pasión de los sanjuaninos por la Selección argentina. Desde temprano comenzaron a llegar hinchas para asegurar un lugar frente a la pantalla gigante instalada en el centro de la ciudad y compartir una jornada histórica junto a miles de personas.

El Himno fue apenas el comienzo de una tarde cargada de esperanza. Tras la interpretación de María Becerra en Estados Unidos, la Plaza 25 se transformó en una verdadera tribuna albiceleste, donde el aliento no dejó de escucharse en ningún momento.

Con la ilusión intacta de sumar la cuarta estrella a la camiseta argentina, San Juan volvió a demostrar que, cuando juega la Selección, no existen distancias. El mismo sentimiento que se vivió en Nueva Jersey se replicó en la plaza principal de la provincia, donde cientos de voces se unieron para alentar a un equipo que volvió a hacer soñar a todo un país.