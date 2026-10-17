La polémica foto de Icardi en una reunión secreta con un “ex” de la China Suárez

En medio de su viaje por Miami, Mauro Icardi se mostró en una reunión secreta con Rodolfo Lamboglia, un productor vinculado sentimentalmente en el pasado con Eugenia China Suárez. El futbolista viajó a Estados Unidos junto a la actriz y sus hijos para pasar unos días en familia y festejar el Día de la Madre con la suegra del deportista. Sin embargo, las imágenes del encuentro encendieron las alarmas del espectáculo por el trasfondo detrás de la cita.

La aparición de la imagen llamó la atención de todos porque Rodolfo Lamboglia y la China Suárez afrontaron fuertes rumores de romance a mediados de 2023. En aquel momento fueron vistos juntos en Montevideo, Qatar y Miami tras la separación de ella con Rusherking, aunque la historia nunca se confirmó. Ahora el deportista volvió a cruzar los caminos con el empresario por temas laborales vinculados al futuro profesional de su pareja.

La periodista Naiara Vecchio reveló detalles del encuentro íntimo entre el futbolista y el productor para concretar el financiamiento de una película para la actriz. Mauro le ofreció $50000 dólares para asociarse y producirle una película a la China, donde no quiere que se bese ni haga desnudos con galanes, aseguró la comunicadora a través de sus redes sociales sobre las inéditas condiciones impuestas durante la charla.

La llamativa propuesta financiera expone la influencia del deportista dentro de la carrera artística de su pareja, ejerciendo un rol similar al de un mánager. La propia protagonista reconoció en varias entrevistas que el deportista es celoso y evita mirar escenas íntimas o de desnudos de su novia en la pantalla. Este movimiento en Estados Unidos genera sorpresa mientras la pareja resuelve proyectos profesionales y personales.

Por otro lado, el viaje a Norteamérica se relacionó con la búsqueda de un nuevo equipo para el deportista. El delantero finalizó su vínculo con Galatasaray la temporada pasada y todavía no firmó con ningún club para esta campaña. Aunque existió la posibilidad de sumarse a la MLS con un contrato de varios miles de dólares, la opción se fue disipando y su futuro futbolístico sigue siendo incierto.