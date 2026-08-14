La polémica foto de la China Suárez de su hija con el que armó un escándalo

La China Suárez publicó una fotografía de su hija Magnolia frente a un piano y despertó una oleada de reacciones en las plataformas digitales. Los usuarios señalaron supuestas similitudes con actividades que realizaban las hijas de Wanda Nara.

Este episodio no es aislado, ya que recientemente la artista mostró al futbolista realizando "changas" y lo chicaneó con una broma. También se viralizó un video de Amancio con un juguete que el periodista Fede Flowers definió como una "mojada de oreja de la China Suárez a Wanda. Se trajo en la mudanza el camión de juguete de Francesca e Isabella y lo usa su hijo Amancio".

Mientras tanto, la situación judicial entre Mauro Icardi y la conductora se agrava tras el pedido de Ana Rosenfeld de suspender la responsabilidad parental del deportista y obtener el cuidado exclusivo.

Ella publicó un mensaje tras la habilitación de salida del país para el padre con el fin de "hacerles pagar...". La respuesta del jugador y su abogada, Elba Marcovecchio, fue contundente al señalar que "Wanda Nara tiene una actitud antiniños". En un escrito judicial, el futbolista sostuvo que "urge que se produzca una evaluación psicológica y psiquiátrica" para ambos. El juzgado deberá resolver los pedidos sobre el régimen de comunicación.