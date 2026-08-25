La polémica foto de Wanda Nara en medio del escándalo con Icardi y la China

La recuperación de un perfil digital puede tener un impacto significativo en la vida de una celebridad, especialmente cuando las plataformas representan una herramienta de trabajo esencial. Wanda Nara logró recuperar su cuenta secundaria de Instagram, conocida como Wandabadbitch, tras haber permanecido inactiva desde mayo por un bloqueo de varios meses.

La interrupción de este canal digital suponía para ella un riesgo real de perder oportunidades comerciales y de comunicación, dado que estas redes sociales constituyen la principal vía para mantener vigencia y monetizar la fama.

Para anunciar su retorno, la empresaria optó por publicar una particular fotografía antigua que se convirtió en el eje de la atención pública. En la imagen, se la puede ver de espaldas a la cámara, recostada sobre una cama de hotel mientras sostiene su teléfono.

Al fondo, amplios ventanales ofrecen una vista nocturna del skyline urbano donde sobresale una torre de diseño futurista. Acompañando la imagen en sus historias, escribió "La Badbitch recuperó la cuenta. hay sorpresa" para confirmar su regreso y sembrar expectativas.

La elección de esta postal nocturna no fue casual, ya que evoca una etapa de viajes y mudanzas en medio de su litigio con Mauro Icardi. En aquel momento de su vida, tras recorrer destinos en Asia y Europa, retornó a la Argentina con 18 valijas y en compañía de Martín Migueles, optando por el silencio ante la prensa.

El panorama se complicaba por la disputa sobre la devolución de sus objetos personales en Estambul, situación que su abogada Ana Rosenfeld describió al señalar que "Wanda todavía no vuelve porque todavía está esperando que le den la famosa mudanza que Mauro le dijo que sacó las cosas de ella que tenía en la casa de Estambul".

Ese complejo entramado personal y legal guio los traslados de la empresaria, quien primero asistió a una audiencia de división de bienes en Milán junto a Migueles, con quien luego viajó a las Islas Maldivas y finalmente se instaló en Japón. Así, la foto elegida para celebrar el retorno de su espacio virtual sintetiza este periplo y demuestra cómo las redes se vuelven el escenario clave de las disputas públicas.