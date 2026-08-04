La polémica foto de Wanda Nara que hizo estallar de bronca a Icardi

Wanda Nara atraviesa un complejo escenario en Italia tras el robo de los pasaportes de sus hijos ocurrido mientras su madre, Nora Colosimo, estaba a cargo de los menores. Luego de jornadas de angustia, la situación legal se destrabó cuando los tribunales italianos otorgaron los permisos para que sus hijas viajen a la Argentina. Al conocer la decisión, la mediática expresó que "Se hizo justicia" a través de sus plataformas digitales.

Antes de concretar el viaje de regreso, Nara compartió una serie de postales de paseos familiares por lugares emblemáticos y cenas en exclusivos restaurantes. Sus hijos varones se sumaron a las actividades tras pasar unos días en Suiza con Maxi López y Daniela Christiansson. La controversia se generó por una imagen donde se observa a la empresaria caminando junto a sus cinco hijos, su ex esposo y el empresario Martín Migueles.

La presencia de Migueles reavivó el conflicto con Mauro Icardi, quien anteriormente solicitó a la Justicia que el hombre no tuviera contacto con sus hijas. El pedido del futbolista surgió tras un video donde se veía al empresario junto a una de las menores en el mar.

Durante los cruces mediáticos, Nara cuestionó la actitud de su ex pareja afirmando que "No le alcanza con escuchar llorar a sus hijas" y planteó "Qué clase de padre no escucha el pedido de sus hijas" ante el reclamo de las nenas.

Por su parte, Icardi mantuvo una postura crítica durante las audiencias, donde Nara "Le pidió que lo haga entrar en razón" mediante terceros. El deportista desestimó el llanto de la mediática asegurando que "Se hace la que llora" para victimizarse.

En paralelo, el jugador del Galatasaray compartió contenido entrenando con la China Suárez bajo la frase "Entrenar así da gusto" en sus redes sociales. Las autoridades continúan supervisando el proceso mientras la familia organiza su traslado definitivo al país.