La polémica medida que tomó Luzu tras el escándalo con Flor Peña

La crisis que atraviesa Luzu TV tras la difusión de una falsa información sobre el padre de Lionel Messi sigue sumando capítulos. Luego del pedido de disculpas de Florencia Peña y del fuerte malestar interno que generó el episodio, llegando incluso a una desvinculación, una nueva medida de la señal no pasó desapercibida entre los usuarios.

En las últimas horas, los seguidores del canal detectaron que los comentarios de las transmisiones en vivo continúan desactivados, una decisión que rápidamente despertó todo tipo de especulaciones en redes sociales. La medida llegó en medio de una ola de críticas contra la señal digital luego del grave error ocurrido durante la emisión del programa liderado por Peña y Marley.

El escándalo se originó cuando Flor Peña comunicó al aire una información errónea vinculada a Jorge Messi. Minutos después, la noticia fue desmentida y el tema escaló rápidamente, generando cuestionamientos hacia los mecanismos de chequeo de información dentro del canal. La conductora posteriormente asumió la responsabilidad por haberlo dicho al aire y ofreció disculpas públicas, aunque también explicó que la información le había sido transmitida desde producción mientras estaba en vivo.

Mientras la polémica seguía creciendo, muchos usuarios intentaron expresar su enojo en los espacios habituales de interacción de la señal. Sin embargo, se encontraron con que los chats y comentarios de algunos programas en vivo continúan sin ser habilitados, como suelen hacer en algunas transmisiones. Varios de los seguidores destacaron en las redes que, luego de la polémica, hubiese sido bueno volver a activar la comunicación con sus seguidores en YouTube.

La decisión de mantenerse sin chat en vivo en YouTube, incluso en estos momentos, fue interpretada por parte de la audiencia como una forma de frenar las críticas que venía recibiendo el canal en tiempo real. Otros usuarios, en cambio, consideraron que se trató de una medida que ya aplica Luzu desde hace tiempo y que ahora, además, sirve para evitar que el conflicto continue escalando mientras la empresa atravesaba horas de máxima tensión.