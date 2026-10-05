Más de 250 chicos participaron de una jornada recreativa y educativa por el Día del Camino y la Seguridad Vial, organizada por la Policía de San Juan a través de la Dirección D-7. La actividad se desarrolló en la Plaza del Bicentenario y tuvo como objetivo acercar conceptos de circulación segura mediante juegos, ejercicios prácticos y propuestas adaptadas a la edad de los estudiantes.

Entre los participantes estuvieron alumnos de la Escuela Clara Rosa Cortínez y del Colegio El Tránsito de Nuestra Señora, quienes formaron parte de diferentes actividades pensadas para incorporar conocimientos de seguridad vial de manera dinámica y cercana.

Alumnos de dos instituciones educativas pudieron disfrutar de la jornada.

La propuesta incluyó un circuito vial educativo, bicicletas y kartings a pedal, reconocimiento de señales y semáforos, cruces peatonales y distintas situaciones vinculadas con la circulación en la vía pública. A través de la experiencia, los chicos pudieron comprender la importancia de respetar las normas y trasladar esos aprendizajes a sus recorridos cotidianos.

La jornada también contó con la participación de monitores urbanos de la Municipalidad de la Ciudad de San Juan, quienes compartieron contenidos vinculados con la seguridad vial y el ordenamiento del tránsito.

Su presencia permitió ampliar la propuesta y generar un espacio de intercambio directo con los estudiantes sobre prevención, comportamiento responsable y convivencia en la vía pública.

Además de las actividades educativas, hubo juegos y un desayuno compartido, lo que permitió combinar aprendizaje y recreación durante la jornada.

Desde la Policía de San Juan destacaron la importancia de trabajar la educación vial desde edades tempranas, con el objetivo de fomentar hábitos responsables y fortalecer la prevención.

La iniciativa buscó reforzar un mensaje central: circular de manera segura implica conocer las normas, respetar a los demás y asumir conductas responsables desde la infancia.