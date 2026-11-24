Tres personas, entre ellas un adolescente de 17 años, fueron aprehendidas durante la madrugada de este lunes 24 de noviembre, acusadas de ingresar a robar en una vivienda del barrio El Jilguero, en La Bebida, departamento Rivadavia. El procedimiento fue realizado por personal de la Comisaría 34ª alrededor de las 3:29.

Según la información policial, varios sujetos habrían ingresado al domicilio y sustraído distintos elementos del interior. Cuando llegaron los efectivos, aprehendieron a tres sospechosos y secuestraron los objetos que presuntamente habían sido robados.

Los elementos secuestrados

Entre los efectos recuperados había una pala con cabo de madera, un pico, un monitor de computadora marca LG y una caña de pescar. También se secuestró un secarropas marca Ciclón, una campera azul Nike, una remera térmica de mangas largas de la misma marca y dos pares de zapatillas Adidas.

Los aprehendidos fueron identificados por sus apellidos como Lara, de 27 años; Pastoriza, de 40; y Calderón, de 17. La causa fue caratulada como presunto robo y daño agravado, con intervención de la UFI Flagrancia.

Un detenido rompió el vidrio del patrullero

Durante el procedimiento, uno de los sospechosos, identificado como Lara, se ofuscó y provocó la rotura total del vidrio de la ventanilla trasera izquierda del móvil policial. El daño quedó incorporado a las actuaciones del caso.

Por otra parte, la información policial indicó que el propietario de la vivienda no se encontraba en el domicilio al momento del hecho. Según se informó, habría recibido amenazas de muerte y advertencias de que incendiarían su casa.