La tranquilidad del domingo por la tarde en el departamento Chimbas se vio interrumpida por un vertiginoso operativo de la Policía de San Juan. Un joven de 20 años, identificado como Eduardo José Miranda Cortez, terminó tras las rejas luego de protagonizar una fuga por las alturas en las inmediaciones de la Villa 1° de Mayo. El sujeto fue vinculado a una causa por robo agravado bajo la modalidad de escalamiento, tras ingresar a una vivienda de la zona.

El episodio comenzó cuando efectivos del Comando Radioeléctrico Norte, a bordo del patrullero H-65, realizaron tareas de prevención en la intersección de calle 25 de Mayo y Maradona. En ese punto, los uniformados entrevistaron a un vecino que manifestó una situación de suma gravedad: un individuo, vestido con una remera roja y pantalón largo negro, ingresó de forma ilegítima a su domicilio ubicado en la Villa San José. Con los datos filiatorios aportados por el damnificado, el personal policial inició de inmediato un rastrillaje por los alrededores.

Los efectos que intentó sustraer el sujeto que terminó detenido.

La búsqueda dio resultados positivos a los pocos minutos. Los cabos Gonzalo Rodríguez y Guardia, junto a los agentes Agustina López y Diego Sánchez, divisaron al sospechoso en un escenario poco habitual. El sujeto se encontró arriba del techo de una vivienda en la Villa 1° de Mayo, intentando ocultarse de la mirada de los efectivos. Al verse rodeado, Miranda Cortez emprendió una veloz huida por las casas linderas, lo que generó momentos de zozobra entre los habitantes del complejo habitacional.

Ante la resistencia del implicado, se produjo una breve, pero intensa persecución a pie por los fondos de los domicilios. La pericia de los integrantes del Comando Norte permitió cercar al malviviente en la zona de calle Salvador María del Carril, a la altura del lote 10. Allí, los agentes lograron reducirlo y procedieron a su aprehensión inmediata, evitando que continuara con su raid evasivo.

Minutos más tarde, se hizo presente en el lugar el ayudante de fiscal de turno, quien ordenó el inicio del procedimiento especial de Flagrancia. El caso quedó caratulado bajo el legajo 24/26 como robo agravado por escalamiento. El detenido fue trasladado a la sede policial correspondiente, donde quedó a disposición de la Justicia sanjuanina a la espera de la audiencia de formalización. El rápido accionar de la patrulla H-65 evitó que el hecho pasara a mayores y permitió recuperar la tranquilidad en el vecindario chimbero.