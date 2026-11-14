Un hombre que se había evadido del Penal y una mujer buscada por lesiones fueron aprehendidos este viernes por la noche, tras intentar escapar de la Policía en moto y continuar la huida a pie por el barrio Conjunto II.

Un operativo preventivo y de investigación realizado durante la noche de este viernes en el departamento Chimbas culminó con la detención de dos personas conocidas en el ambiente delictivo como el "Pata Renga" y la "Chuqui", quienes contaban con pedidos de captura vigentes ante la Justicia sanjuanina.

El procedimiento tuvo lugar alrededor de las 20:00 horas, en las inmediaciones de calles Tucumán y Centenario. En ese sector, efectivos de la Sección Sustracción de Automotores y Autopartes D-5 se encontraban realizando tareas investigativas vinculadas al robo de vehículos cuando advirtieron el paso sospechoso de una motocicleta de 110 cc en la que circulaban el hombre y la mujer.

Persecución de película

Cuando los uniformados dieron la voz de alto para proceder a su identificación, los ocupantes del rodado ignoraron la orden policial y aceleraron para darse a la fuga.

Se inició entonces una persecución que se extendió hasta el interior del barrio Conjunto II. Al verse acorralados por los móviles policiales, los sospechosos abandonaron la motocicleta en la vía pública e intentaron continuar el escape a pie, aunque fueron rápidamente alcanzados y reducidos a los pocos metros por el personal de la D-5.

Los antecedentes

Tras confirmar sus identidades y cruzar los datos en el sistema judicial, los investigadores constataron que ambos eran requeridos por la Justicia:

El hombre ("Pata Renga") había sido declarado evadido del Servicio Penitenciario Provincial, por lo que pesaba sobre él una orden de recaptura inmediata.

La mujer ("Chuqui") registraba un pedido de detención vigente en el marco de una causa judicial por lesiones.

Tanto la motocicleta de 110 cc como ambos aprehendidos fueron trasladados a sede policial, quedando a disposición de las autoridades judiciales intervinientes para avanzar con las actuaciones legales correspondientes.