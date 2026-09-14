La policía baleada en una comisaría está estable y no corre riesgo su embarazo

La agente de la Policía de San Juan que recibió un disparo dentro de la Comisaría 34ª de La Bebida, en Rivadavia, se encuentra estable y su embarazo no corre peligro, según informaron fuentes vinculadas al caso. La mujer, que cursa el sexto mes de embarazo, permanece internada en el Hospital Rawson bajo seguimiento médico.

El episodio ocurrió mientras la uniformada cumplía funciones como escribiente en la dependencia policial. Según las primeras actuaciones, un compañero se encontraba manipulando su arma reglamentaria cuando se produjo una detonación que terminó impactando contra la agente.

La principal hipótesis que manejan los investigadores es que se trató de un disparo accidental, aunque todavía buscan determinar con precisión qué procedimiento estaba realizando el efectivo con el arma y si existió algún tipo de negligencia en la maniobra.

El proyectil quedó alojado cerca de un pulmón

La información más reciente sobre la salud de la agente indica que el proyectil habría quedado alojado cerca de uno de sus pulmones, aunque no habría provocado lesiones en ninguno de sus órganos.

La bala tendría orificio de entrada, pero no de salida. Por este motivo, los médicos del Hospital Rawson evalúan su evolución y analizan si será necesario realizar una intervención quirúrgica para retirar el proyectil.

Pese a la preocupación inicial generada por el embarazo, las fuentes consultadas señalaron que tanto la mujer como el bebé se encuentran estables y que la gestación no estaría en riesgo.

Investigan al compañero que manipulaba el arma

El disparo se produjo dentro de la Comisaría 34ª mientras ambos efectivos se encontraban en la dependencia. Las primeras actuaciones apuntan a una detonación accidental, aunque resta establecer qué estaba haciendo exactamente el policía con su arma reglamentaria.

Una de las posibilidades que había surgido inicialmente era que estuviera realizando tareas de limpieza, aunque esa circunstancia todavía no fue confirmada. La investigación deberá reconstruir la secuencia previa al disparo y determinar si hubo una maniobra negligente o alguna otra circunstancia que provocara la detonación.

Mientras tanto, la agente continúa internada en el Hospital Rawson y bajo observación médica. La investigación seguirá adelante para determinar cómo ocurrió el episodio y establecer las eventuales responsabilidades por el disparo ocurrido dentro de la dependencia policial.