La Policía de San Juan llevará adelante una jornada recreativa destinada a chicos con el objetivo de acercarles herramientas de educación vial de una manera práctica y entretenida. La propuesta será organizada por la Dirección D-7 y se realizará en el marco del Día del Camino y la Seguridad Vial.

La actividad será el lunes 5 de octubre, de 9 a 12:30, en la Plaza del Bicentenario, en el espacio ubicado junto al Teatro del Bicentenario. La convocatoria estará dirigida a niños y jóvenes y combinará juegos, aprendizaje y actividades relacionadas con la circulación segura en la vía pública.

Bicicletas, kartings y un circuito vial

Durante la jornada, los participantes podrán recorrer un circuito vial educativo preparado especialmente para aprender a desenvolverse de manera segura en la vía pública.

Entre las propuestas habrá bicicletas y kartings a pedal, reconocimiento de señales de tránsito y semáforos, cruces peatonales y distintas situaciones vinculadas con la circulación.

La intención es que los chicos puedan incorporar hábitos seguros desde una edad temprana, utilizando el juego como herramienta para comprender la importancia de respetar las normas de tránsito.

Una jornada para acercar la Policía a la comunidad

Además de las actividades recreativas, el encuentro permitirá que los participantes conozcan el trabajo que desarrolla la Policía de San Juan en materia de prevención y educación vial.

Desde la institución remarcaron que la educación también forma parte de las acciones preventivas, especialmente cuando se busca generar conductas responsables que luego puedan trasladarse a la vida cotidiana.

La jornada incluirá también juegos y actividades de aprendizaje, además de un desayuno compartido para los participantes.

La propuesta se realizará en una fecha que cada año busca poner el foco en la importancia de una circulación responsable y el respeto por las normas de tránsito. En este caso, la Policía apunta a llevar ese mensaje a los más chicos mediante una mañana de juegos, aprendizaje y participación.