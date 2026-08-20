Personal de la Policía Caminera D-7 recuperó una motocicleta que tenía pedido de secuestro durante un control vehicular realizado en San Juan. El rodado había sido repintado de negro y circulaba sin patente, en una maniobra que habría buscado ocultar su apariencia original.

El procedimiento se realizó cuando los efectivos interceptaron a una joven de 20 años, identificada como Fernández, que se trasladaba en una Appia Brezza negra. Al solicitarle la documentación correspondiente, manifestó que no tenía los papeles de la motocicleta.

Ante esta situación, los policías solicitaron a la sala de control que verificara el estado de dominio utilizando el número de cuadro del vehículo. La consulta permitió determinar que la moto tenía un pedido de secuestro activo desde el 27 de junio de 2026, requerido por la Comisaría 24°.

Un detalle de la carrocería fue clave para confirmar que se trataba del rodado denunciado. La motocicleta figuraba originalmente como bordó, pero al momento del control estaba pintada de negro. Durante la inspección, los efectivos observaron que debajo de la pintura negra, que además era reciente, aparecía el color bordó original.

Con conocimiento del Auxiliar Fiscal, se dispuso el secuestro inmediato de la motocicleta y el inicio de la correspondiente cadena de custodia.

La comisaría jurisdiccional quedó a cargo de las actuaciones legales para avanzar en la investigación y determinar las circunstancias en las que la moto fue sustraída y posteriormente modificada.