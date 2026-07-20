El operativo de seguridad desplegado en San Juan durante la final del Mundial 2026 dejó un balance positivo para las autoridades. Pese a la derrota de la Selección argentina ante España, miles de personas se acercaron al centro de la ciudad y la jornada terminó sin incidentes. En diálogo con DIARIO HUARPE, el jefe interino del D3, José Casas, confirmó que alrededor de 3.000 personas estuvieron presentes en la Plaza 25 de Mayo para acompañar el cierre del campeonato y destacó que no hubo detenidos, hechos delictivos ni daños en comercios.

"Los festejos se realizaron en paz, no hubo ningún tipo de inconveniente", explicó Casas al analizar el operativo realizado durante la tarde y noche del domingo.

Un operativo preparado para una multitud

El funcionario policial señaló que el dispositivo había sido planificado ante la posibilidad de una consagración argentina y contemplaba un escenario con una gran concentración de hinchas en las calles sanjuaninas. "El operativo estaba programado por si Argentina ganaba, estábamos a la altura para cubrir esto si venía una multitud de gente a los festejos", afirmó.

Aunque finalmente la convocatoria fue menor a la esperada, la Policía mantuvo activo el despliegue previsto para garantizar la seguridad en el centro capitalino.

Más de 350 efectivos afectados

Casas detalló que participaron más de 350 efectivos policiales, además de personal de tránsito, grupos especiales y equipos destinados a la prevención.

El operativo incluyó vallados en distintos sectores estratégicos, entre ellos la Plaza 25 de Mayo, la peatonal, Iglesia Catedral y zonas cercanas a monumentos del patrimonio cultural.

Además, se realizaron controles para garantizar el cumplimiento de las medidas establecidas para la jornada, especialmente en relación con la venta de bebidas alcohólicas.

Comercios y salida ordenada

Consultado sobre la restricción para la comercialización de alcohol, el jefe interino del D3 aseguró que los comerciantes respetaron la medida y que no se registraron inconvenientes. "Se llevó a cabo con total normalidad, todo en paz", indicó.

Según informó, las personas que permanecieron en la Plaza 25 comenzaron a retirarse de manera ordenada y la totalidad de los asistentes abandonó el lugar cerca de las 22 horas.

El funcionario también destacó que, pese a las condiciones climáticas adversas y la lluvia registrada durante la jornada, se observaron caravanas de vehículos en distintos puntos de la ciudad, aunque sin generar situaciones de gravedad.

De esta manera, el operativo posterior a la final del Mundial cerró con un resultado positivo para las autoridades provinciales, que destacaron el comportamiento de los sanjuaninos durante una jornada marcada por la emoción y la frustración deportiva.