El operativo conjunto de personal de Espacio Público porteño y la Policía de la Ciudad para desmantelar el deck de un café en Caballito —en el marco de las modificaciones viales vinculadas al nuevo TramBus— sumó nuevas denuncias por daños materiales y faltantes de pertenencias, además de forcejeos y un detenido. El episodio ocurrió este martes en la zona de Ambrosetti al 300, donde funciona Tina Café, en medio de la protesta de comerciantes, vecinos y clientes.

De acuerdo con reportes de medios nacionales y testimonios difundidos en redes sociales, el conflicto comenzó desde las primeras horas de la mañana y volvió a escalar por la tarde cuando agentes y cuadrillas avanzaron con la remoción de la estructura mientras el comercio estaba abierto y había clientes sentados.

En los registros y relatos del operativo se mencionan discusiones por el retiro de consumiciones y pertenencias de los comensales, así como la presencia de personas mayores y menores entre quienes se encontraban en el lugar.

A los reclamos por la falta de aviso previo y las críticas dirigidas al ministro de Espacio Público, Ignacio Baistrocchi, y al jefe de Gobierno porteño, Jorge Macri, se añadieron acusaciones aún más severas tras el procedimiento.

En publicaciones difundidas en redes sociales se señaló que el dueño del local denunció roturas en el comercio y la desaparición de elementos del interior —como ventiladores, computadoras y sillas—, mientras que un comerciante gritó durante el forcejeo: "Me están destruyendo el negocio", dijo el propietario del comercio habilitado.

La tensión derivó en enfrentamientos verbales y físicos en plena calle; según indicaron crónicas periodísticas del hecho, durante el episodio voló una silla que impactó contra un inspector de Espacio Público, tras lo cual un empleado del local quedó detenido por lesiones.

Desde el ámbito oficial y de seguridad se señaló que los efectivos actuaron en apoyo a Espacio Público por una disposición vinculada a los cambios de circulación y recorridos por la implementación del TramBus —que también genera cuestionamientos vecinales por el cambio de sentido y el paso de líneas en calles del barrio—, aunque se apuntó que la intervención se habría adelantado respecto de los plazos estipulados en la orden.