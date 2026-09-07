Una motocicleta que había sido sustraída minutos antes en inmediaciones de Villa San Justo fue recuperada por la Policía de San Juan luego de un rastrillaje realizado en los descampados del Barrio Nuevo Cuyo, en Rivadavia. La damnificada había seguido a los presuntos autores del robo hasta esa zona, aunque finalmente perdió de vista a los sospechosos.

El procedimiento se inició alrededor de las 13:50, cuando personal policial fue comisionado por el operador de turno de Trueno Halcón hacia el Barrio Nuevo Cuyo, a raíz de un aviso que alertó sobre la sustracción de una motocicleta en el interior de Villa San Justo.

Personal de Comisaría 34° trabajó en el procedimiento.

De acuerdo con la información aportada inicialmente, la damnificada había iniciado una persecución detrás de los presuntos autores, quienes se desplazaban en una motocicleta de 110cc de color azul mientras intentaban hacer arrancar el rodado que acababan de sustraer.

La víctima aportó además características físicas y de vestimenta de uno de los sospechosos. Según indicó, se trataba de un hombre de tez morena, que llevaba un buzo deportivo y gomones de color azul y tenía el cabello castaño oscuro con mechas rubias.

Con esos datos, los efectivos se dirigieron hacia el Barrio Nuevo Cuyo. Una vez en la zona, tomaron conocimiento a través de la escribiente de turno de la Comisaría 34ª de que la damnificada se había presentado en esa dependencia.

La mujer manifestó que había perdido de vista a los sujetos, aunque logró indicar que la motocicleta sustraída había quedado abandonada en una zona de descampados del barrio.

A partir de esa información, los policías realizaron un rastrillaje por el sector y finalmente localizaron el rodado. Se trató de una motocicleta marca Keller, modelo KN110-8, de color gris y 110cc, que presentaba el faltante del plástico de la pechera, dejando al descubierto parte del circuito eléctrico.

El rodado fue identificado. Posteriormente se hizo presente en el lugar la dueña del rodado, de epallido Marinero, de 24 años, quien explicó que el vehículo había sido sustraído minutos antes. La joven exhibió la documentación correspondiente para acreditar la propiedad del rodado.

Ante el hallazgo, el personal policial estableció comunicación telefónica con efectivos de la Unidad de Abordaje Territorial. La comunicación fue atendida por la cabo primero Gómez, quien recibió la información del procedimiento y la transmitió, referente de turno.

Luego de interiorizarse sobre lo ocurrido, el ayudante de fiscal Santiago Bruna, representante del Ministerio Público Fiscal dispuso la realización del acta de procedimiento y el traslado de las actuaciones a la comisaría jurisdiccional, donde continuarían las medidas legales correspondientes.

Entre las diligencias ordenadas se incluyeron la recepción de la denuncia, el acta de inspección ocular, la elaboración de un croquis ilustrativo del lugar del hecho y la confección de memos de entrevista destinados a establecer la posible existencia de testigos.

También se dispuso el relevamiento de cámaras de seguridad de la zona, un acta de reconocimiento de efectos y un informe técnico sobre la motocicleta recuperada.

En cuanto a la entrega del rodado a su propietaria, se estableció que debía consultarse previamente con el ayudante fiscal de Delitos contra la Propiedad que se encontrara de turno.