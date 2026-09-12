Entre enero y septiembre de 2026, efectivos de la Policía de San Juan intervinieron en 29 emergencias médicas en distintos puntos de la provincia y asistieron a personas en situaciones que podían poner en riesgo sus vidas. Las actuaciones incluyeron maniobras de RCP, primeros auxilios, asistencia ante atragantamientos y partos.

El dato que más se destaca del balance de la fuerza es que la mayoría de las intervenciones tuvo como protagonistas a bebés y niños pequeños. De los 29 casos registrados, 25 correspondieron a bebés menores de 2 años y otros tres a niños de entre 2 y 4 años.

La rápida respuesta de los agentes fue determinante en situaciones en las que cada segundo podía marcar la diferencia.

Junio fue el mes con más intervenciones

El mes con mayor cantidad de emergencias fue junio, con ocho casos. Entre ellos hubo cuatro situaciones vinculadas con atragantamientos o problemas respiratorios: un bebé de 1 año y 3 meses que se había ahogado con vómito en Santa Lucía; otro de 1 año y 7 meses asistido con RCP en Chimbas; un bebé de 5 meses que se había ahogado con leche y un niño de 1 año y 4 meses que había ingerido una sustancia química.

También se registraron tres asistencias por cuadros febriles y un parto en la Subcomisaría Cipolletti, en Chimbas.

Febrero fue el segundo mes con mayor cantidad de intervenciones, con cinco casos. Hubo tres atragantamientos y dos asistencias de parto, una de ellas en la vía pública.

RCP, atragantamientos y partos

Del total de intervenciones registradas durante los primeros nueve meses del año, 16 estuvieron relacionadas con atragantamientos y maniobras de RCP, siete con primeros auxilios ante cuadros febriles o intoxicaciones y cinco con asistencia durante partos.

Entre los casos más críticos se encuentran las intervenciones realizadas ante bebés que se habían ahogado con comida, leche, objetos o vómito. También hubo situaciones de intoxicación con sustancias químicas y monóxido de carbono.

En enero, por ejemplo, un efectivo de la UOP La Rinconada, en Pocito, realizó RCP a un bebé de 1 año que se había ahogado con comida. Tres días después, policías de la Comisaría 10ª de 25 de Mayo asistieron un parto en una vivienda.

Las intervenciones continuaron durante todo el año. En septiembre, la Comisaría 34ª de Rivadavia asistió a un bebé de 1 año y 7 meses, mientras que el 6 de septiembre efectivos de la Comisaría 25ª de Rawson brindaron primeros auxilios a un bebé de 9 meses que se había ahogado con flemas.

Rawson, Rivadavia y Chimbas, los departamentos con más casos

Rawson concentró seis de las 29 intervenciones, seguido por Rivadavia con cinco, Chimbas con cuatro y Capital con tres.

Las unidades que más participaron fueron las comisarías de jurisdicción, las Motorizadas y las Unidades Operativas Policiales (UOP).

Detrás de cada intervención hubo maniobras de Heimlich, reanimación cardiopulmonar, primeros auxilios o asistencia durante un nacimiento. Desde la Policía remarcaron que la preparación permanente del personal resulta fundamental para responder antes de la llegada de los servicios médicos.

“Hoy el policía no solo previene el delito. Llega primero en muchos casos y tiene que saber cómo actuar. La diferencia entre la vida y la muerte muchas veces son 3 minutos”, señalaron desde la fuerza.

El balance también muestra que el 57% de las intervenciones estuvo relacionado con atragantamientos con comida, leche u objetos. Para la Policía, los resultados ponen en evidencia que la capacitación en RCP, primeros auxilios y asistencia prehospitalaria constituye una herramienta esencial para el trabajo cotidiano de los agentes.