La Policía de San Juan ya diagramó un operativo especial de seguridad ante una posible concentración de hinchas en el centro de la provincia por el partido de cuartos de final del Mundial 2026 entre la Selección Argentina y Suiza. El dispositivo contará con 70 efectivos y estará enfocado principalmente en la zona de la Plaza 25 de Mayo y sus alrededores.

Según confirmaron a DIARIO HUARPE, el despliegue incluirá controles en las principales calles del microcentro y restricciones para evitar daños en comercios y edificios públicos. “Se ha implementado con 70 efectivos policiales para ponerlo en todo lo que es alrededor de la Plaza 25 y zonas céntricas donde haya ingresos a los negocios que se han vidriado”, explicó el jefe de la Dirección D3, Pablo Torres.

Según detalló el funcionario policial, habrá presencia sobre General Acha, Rivadavia y Mitre, mientras que la Peatonal permanecerá cerrada para el ingreso de simpatizantes. “No va a haber ingreso de simpatizantes a la Peatonal”, afirmó el jefe de la D3.

El operativo incluirá personal de Infantería, el Grupo de Apoyo Motorizado (GAM), móviles de la jurisdicción, el Cuerpo Especial de Vigilancia Urbano, efectivos de comisarías cercanas y el grupo Raptor.

Además, uno de los puntos donde se reforzará la vigilancia será la zona de la AFIP y la Catedral. Torres recordó que en festejos anteriores hubo situaciones que obligaron a extremar las medidas de prevención, como cuando algunas personas subieron hasta sectores altos de la Catedral.

Con este dispositivo, la Policía busca ordenar la circulación en el centro sanjuanino y garantizar la seguridad de los hinchas, comerciantes y vecinos ante una eventual celebración masiva.