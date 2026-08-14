Personal de la Comisaría 21ª detuvo a dos hombres acusados de participar en un robo ocurrido en un depósito de panadería ubicado en Pueyrredón al 278, en Capital. El damnificado pudo recuperar lo sustraído.

Fuentes policiales informaron que lograron indentificar a los delincuentes por la vestimenta que utilizaron para cometer el delito. Uno de los sospechosos, que vestía un buzo gris, habría sustraído un caño de gas de cuatro metros, mientras que otro individuo, con una campera verde, se habría llevado distintos elementos de electricidad.

Con autorización judicial, los efectivos ingresaron a un domicilio lindero y lograron detener a Rodríguez, de 27 años, y Ojeda, de 33. Tras esto, el damnificado reconoció como propios los objetos encontrados durante el procedimiento.

Encontraron más elementos denunciados

La investigación continuó con un allanamiento realizado posteriormente en una agencia ubicada sobre calle 25 de Mayo. En ese lugar, los policías secuestraron puertas, sanitarios, un caño de gas y cubiertas que habían sido denunciados como robados el pasado 5 de agosto, en una causa que se encuentra bajo investigación de la UFI Delitos contra la Propiedad. El hallazgo permitió ampliar las actuaciones y vincular los elementos recuperados con una denuncia previa.

Quedaron a disposición de Flagrancia

Tras los procedimientos, los dos hombres aprehendidos quedaron vinculados a una causa por robo, con intervención de la UFI Flagrancia.

La investigación continuará para determinar la participación que tuvo cada uno de los sospechosos en los hechos denunciados y establecer el origen de los elementos secuestrados durante los allanamientos.