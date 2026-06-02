Un operativo policial realizado en el departamento 25 de Mayo permitió desbaratar un “kiosco” de venta de drogas que funcionaba en un domicilio del barrio Santa Rosa, a escasa distancia de un establecimiento educativo. Tres personas fueron detenidas y quedaron a disposición de la Justicia Federal.

La investigación estuvo a cargo del Departamento Drogas Ilegales D-5 de la Policía de San Juan, con el apoyo del Grupo Táctico G.E.R.A.S., y culminó con un allanamiento ordenado por la Unidad Fiscal Federal San Juan.

Durante el procedimiento, los efectivos secuestraron una importante cantidad de marihuana y cocaína fraccionada para la venta, además de aproximadamente 1.500.000 pesos en efectivo, teléfonos celulares, balanzas de precisión y distintos elementos utilizados para el corte y distribución de sustancias.

Uno de los hallazgos clave del operativo fue realizado por el can “Farkas”, especializado en la detección de estupefacientes. El animal logró ubicar la droga oculta dentro de un bolso que se encontraba escondido en un placar con doble fondo.

Como resultado del allanamiento, fueron detenidos dos hermanos de apellido Molina, de 32 y 25 años, junto a un joven de 20 años, familiar directo de ambos. Según indicaron fuentes policiales, el lugar funcionaba como un punto de venta bajo una modalidad familiar.

La Justicia Federal dispuso el traslado de los tres implicados al Servicio Penitenciario Provincial, donde quedaron alojados mientras avanza la causa. Los detenidos fueron imputados por infracción a la Ley 23.737, que regula los delitos vinculados al tráfico y comercialización de drogas.

El caso genera preocupación por la cercanía del punto de venta con una escuela, lo que refuerza la importancia de los controles y operativos para prevenir este tipo de actividades en zonas sensibles.