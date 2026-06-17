Un operativo de control vehicular realizado en el lateral sur de la Avenida de Circunvalación, entre calles Paula Albarracín de Sarmiento y Urquiza, en el departamento Rawson, terminó con la detención de un motociclista por presunta utilización de documentación falsa.

Fuentes policiales informaron que el procedimiento fue llevado adelante de manera conjunta por personal de la Dirección D-7 de la Policía y la Agencia Nacional de Seguridad Vial (ANSV), en el marco de controles preventivos sobre motocicletas y automovilistas que circulaban por la zona.

Durante la inspección, los efectivos detuvieron la marcha de una motocicleta Zanella ZB110 conducida por un hombre identificado como Aldeco. Al solicitarle la documentación obligatoria, el conductor exhibió una licencia de conducir que, a simple vista, presentaba irregularidades.

Ante la sospecha, el documento fue verificado con luz ultravioleta, procedimiento que permitió detectar la ausencia de las medidas de seguridad habituales, lo que reforzó la presunción de que se trataba de una licencia apócrifa.

Posteriormente, personal de la ANSV realizó la consulta en el sistema nacional SINALIC, donde se constató que el ciudadano no posee licencia de conducir habilitante registrada, confirmando la irregularidad.

A partir de esta situación, se dio inmediata intervención al sistema acusatorio. Tras la comunicación con las autoridades judiciales, se dispuso el inicio del Procedimiento Especial de Flagrancia por la causa “Uso de Documento Falso”.

El conductor fue trasladado a la Comisaría 28ª, donde continuaron las actuaciones correspondientes. En paralelo, se labró un acta de infracción por carecer de licencia de conducir, y la motocicleta fue radiada de circulación, con intervención del Tercer Juzgado de Faltas.